南投翁穿越馬路遭重機撞飛亡　騎士撞凹茶行鐵門手骨折

記者白珈陽／南投報導



南投縣民洪姓老翁與家人，16日晚間在南投縣鹿谷鄉過馬路時，突然側面 騎來一部重機車，疑車速過快、未注意車前狀況，撞飛未走斑馬線的洪姓老翁，致洪頭部重創，經送醫急救不治；肇事的邱姓騎士手部骨折、身體多處挫傷。肇事原因由竹山警分局調查中。



警方調查，16日晚間，邱姓重機騎士由鹿谷市區往竹山方向行駛，行經中正路二段時，疑似車速過快，撞上未走斑馬線的83歲洪姓老翁，撞擊力道強烈，被害人洪姓老翁遭撞飛數公尺，當場沒有生命跡象。

▲老翁遭重機騎士高速撞飛，車禍現場重機零件散落滿地。（圖／竹山分局提供）



附近民眾表示，洪翁當時牽著老婆，與孫子孫女出遊後，正要前往馬路對面的餐廳用餐，不料被重機撞上，重機駕駛撞到老翁後繼續飛往數公尺外的茶行鐵門，因衝擊力道強烈，鐵門也被撞凹。民眾說，當時她正在廚房準備食物，突然聽到外面有很大的碰撞聲響，出門一看，才知道原來發生車禍。

▲店家鐵門遭重機飛撞凹陷，顯示衝擊力道強烈。（圖／記者白珈陽攝）



車禍當時有熱心民眾經過，因平常熱衷運動，對心肺復甦術十分熟悉，看到老翁倒地後馬上上前實施CPR，等待救護車救援，救護人員趕到現場後，將老翁送往竹山秀傳醫院急救。



附近店家表示，今日下午3時，家屬前往車禍現場舉行招魂儀式，現場氣氛哀淒。

▲下午家屬前往現場舉行招魂儀式。（圖／記者白珈陽攝）

竹山警分局員警表示，經醫院抽血檢測後，邱姓騎士沒有酒精反應，並無酒駕，疑似當時車速過快，沒有注意前方路況，才迎面撞上正要過馬路的洪翁，他連人帶車撞向路邊的茶行，手部骨折，身體多處挫傷。目前相關肇事責任，正由警方釐清中。