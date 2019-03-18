影／男神操作穿馬路　突往後跌！慘了...30組「護欄」骨牌式倒地

記者吳易達／綜合報導

廣東珠海一名黑衣男子近日想違法穿越馬路，橫跨護欄時雙腳卻被卡住，突然往後跌，整排護欄約30組猶如「骨牌般」一個個地跟著被扯往地面倒塌。此外，在同個地點，另有一名白衣青年要過馬路，竟把護欄給直接推倒，暢行無阻般地走了過去。目前，警方正調動全城的監視系統來追查這兩名男子。

▲黑衣男子跨護欄「過馬路」失敗。（圖／梨視頻）



綜合陸媒報導，該名黑衣男子跌倒後，後方的車輛機靈地趕緊往右側閃避，更後方的車輛、包括一輛計程車，更是差點被護欄擊中，一一靠右側躲避並且停車。不過，該名男子躺在地上左右觀望了一下、爬起來，發現扶不起護欄後就隨即離開，留下後方一排傻眼的駕駛們。

▲護欄實在太擋路了，白衣青年直接推倒橫跨。（圖／梨視頻）



如果說，上述這名男子是「不小心」弄倒護欄，那第二名白衣青年的操作更是令人「瞠目結舌」。事發時間估計是在晚間，該名青年左右觀察了一下後，就直接把護欄推倒了！絲毫沒有半點猶豫，筆直地踏上護欄，穿越了馬路。

可謂「我跨越了馬路，不帶走一片雲彩」，但留下了一排護欄。

目前，這兩名男子皆被列入黑名單，警方正動用全城的監視系統查找中。對此，網友驚訝表示，「這種『史詩級的尷尬』，我隔著螢幕都能感受到」。