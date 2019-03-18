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日擬在G20提投資援助原則　規範陸一帶一路政策「過度投資」

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▲安倍晉三,習近平,習安會。（圖／路透社）

▲日本擬提議制定投資原則等國際規範。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

G20峰會即將於6月在日本大阪舉行，有日媒報導，日本有意在峰會上提出「發展援助原則」，建立國際規範管制亞洲、非洲國家基礎建設的貸方，以免過度投資導致被投資國家無力償債。據了解，日本此舉旨在檢查中國大陸「一帶一路計畫」，認為其不考慮投資項目可行性與回收價值，就對該國放貸。

根據《日本經濟新聞》報導，消息人士透露，日本預計在6月的G20峰會上提出基礎建設投資原則計畫，並將反貪腐與財政可持續性作為發展援助的主要原則，以防貸方隨意放貸給未開發、開發中國家以興建基礎建設，卻未考慮該國是否有償債的能力。

《日經》指出，日本此舉是為了「檢查」中國大陸的一帶一路計畫，在貧困的亞洲與非洲國家進行過度投資，卻沒有考慮該建設的經濟發展性與貸款人的償債能力，因此才會希望能制定出國際規範以減少類似案例產生。該原則首次寫入投資的「透明度」與「財政健全性」，以呼籲貸方應維持任何國家的投資開放與投資建設項目的透明度。

新原則的目標暫稱「有關高質量基礎建設投資的G20原則」，雖然在大阪G20高峰會參加事前籌備會議上，眾國對於此新原則並沒有出現強烈的反對意見，但是往後中國大陸可能會提出反對或是要求修改內容表述，相關規範的制定討論仍可能遇到困難。

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關鍵字：G20,一帶一路,大陸要聞,日韓要聞

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