4步驟關懷愛奇兒家庭！天使心基金會幫助弱勢父母「勇敢走出來」

▲天使心家族社會福利基金會於2006年正式成立，副執行長蕭雅雯本身也是兩個特殊兒的媽媽，切身經驗讓她規劃一系列課程、營隊活動、音樂會等，幫助愛奇兒家庭的父母能敞開心胸，勇敢走出來接觸社會。（圖／記者黃克翔攝，下同）



記者徐恩樂／台北報導



天使心家族社會福利基金會長期關懷身心障礙家庭，今年台北場「336愛奇兒日」在大安森林公園舉辦，吸引許多家庭到場參與支持。「我有四個孩子，老大、老二都被鑑定有問題。」天使心家族社會福利基金會副執行長蕭雅雯畢業於師大音樂系，溫暖的她和許多愛奇兒父母一樣，曾經四處求醫卻找不著原因，深深經歷過育兒之路的辛酸苦楚，直到1997年踏入教會接觸信仰，心理像是吃顆定心丸一樣，面對未來跳戰不再慌亂，與先生林照程於2002年草創天使心家族，幫助愛奇兒家庭互相認識扶持，也積極宣導民眾共同創造友善社會。

天使心家族基金會副執行長蕭雅雯基於切身經驗，2006年正式成立天使心家族社會福利基金會，每年底舉辦家族音樂會，2010年規劃「336愛奇兒家庭日」也已經邁入第10年。基金會提供多元課程，例如壓力情緒處理、親子與夫妻關係、身心障礙相關知能、深層心理諮商等，目前於台北、桃園、台中、台南、高雄共設有五個服務據點，幫助家長走出陰霾，積極正向的面對人生。

▲「父母先走出來，孩子才有希望！」天使心家族社會福利基金會，目前於台北、桃園、台中、台南、高雄共設有五個服務據點。







華人對特殊兒容易產生負面想法，談起這一路的點點滴滴，蕭雅雯說自己和先生是師大音樂系畢業，民國80年迎接第一個孩子出生，原本應該是幸福家庭起步的起點，沒想到大女兒滿5個半月被鑑定遲緩發展，後來二女兒也被診斷是相同病症，晴天霹靂的消息讓她一度無法接受，「找不出原因，每天就跟生活賽跑，對我來說是多重打擊！」當時早療教育資訊貧瘠，相關醫學資訊少，夫妻倆為了照顧孩子常常求助無門，四處求神問卜還得面對旁人的批評指教，甚至迷信認為是祖墳風水出問題而影響孩子，面對排山倒海的壓力，家庭經濟也從優渥高峰跌入負債累累的低谷。

全台72%的愛奇兒家庭有健康的手足，但超過93%的家庭並沒有聘僱外傭能力照護孩童，因此父母花較多心力在特殊兒身上，而忽略其他健康的兄弟姐妹，等到發現其他孩子出現異狀卻不知到如何溝通。天使心家族社會福利基金會是首創以身心障礙家庭父母和手足為服務對象的公益團體，擁有專業治療師提供愛奇兒家庭理財、復健醫療、教育等諮詢與救助，建造家長與孩童身心正向的成長。





▲天使心家族社會福利基金會呼籲大眾，透過正確的認識、理解、接納、支持4步驟，幫助全台愛奇兒家庭，創造友好的社會。



「這條路是很大的歷程，家長因應孩子不同階段的需求一直改變。」副執行長蕭雅雯指出，基金會以身心障礙家庭父母和手足需要設計服務內容，擁有專業治療師幫助愛奇兒家庭理財、復健醫療、教育諮詢與救助，例如：藝術分享會、喘息營隊、感恩音樂會，帶領這群家長從陰暗角落勇敢走出來，一起卸下肩頭重擔、一起行動玩樂，繼續陪伴愛奇兒走人生的道路。

副執行長蕭雅雯回憶，過往也害怕人群的眼光，甚至假想旁人用異樣眼光看待自己，從不敢帶孩子到人多熱鬧的地方，只能選擇人少的平日，全家人去郊區踏青，純真的孩子總是堅定一句：「我愛你，媽媽！」來鼓舞她。特殊家庭父母容易過度解讀外界看法，「無論孩子是什麼狀況，要相信所走的路徑別人也在走，只要願意走出來，其實你並不孤單。」蕭雅雯鼓勵所有愛奇兒的父母勇敢挑戰耐力賽，彼此扶持甚而成為助人者，用家庭影響家庭、生命影響生命，共同走向更光明的明天。

天使心家族社會福利基金會除了給予愛奇兒家庭幫助，同時積極宣導民眾共同創造友善社會，例如每年3月的第3個星期六舉行「336愛奇兒日」，透過熱鬧的嘉年華遊行踩街活動，讓愛奇兒家庭融入社會，盼社會大眾對這些家庭有更多的認識、理解、接納與支持，進而共同創造友好的社會。