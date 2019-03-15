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AppleCare+近期在台上市？保險局：尚未接獲消息

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▲▼外傳AppleCare+服務即將登台。（圖／翻攝自Apple香港官網）

▲外傳AppleCare+服務即將登台。（圖／翻攝自Apple香港官網）

記者邱倢芯／台北報導

iPhone手機的保固方案AppleCare+，先前因被保險局認定為行動裝置保險的一種，因此Apple被保險局要求必須要與產險公司合作，否則不得販售相關服務，也因此AppleCare+延宕至今尚未能登台；不過，近期有一名批踢踢iOS版網友指出，AppleCare+服務專案近期似乎將於台灣推出。

不過在記者實際詢問保險局長施瓊華發現，保險局尚未接獲Apple官方有任何消息；不過施瓊華也指出，若是AppleCare+近期要進軍台灣，那麼應該會先尋求保險公司一同合作，只要有與產險公司搭配，Apple就可以進行相關服務的推廣。

另外，施瓊華表示，AppleCare+如果要登台，那麼所推出的手機保固產品，就必須與其他的行動裝置險一樣，在符合規範的情況下，AppleCare+產品僅需備查即可。但要是Apple官方之後有相關創新產品推出，那麼就需要先將產品內容提供給保險局審查。目前保險局對於AppleCare+產品的態度尚未能有一個定論，這些都要先看Apple與保險公司的合作模式為何。

據了解，AppleCare+產品過去一再延宕未推出，原因在於台灣相關政府機關要求手機保固要保單化；這項規定是自2018年1月1日開始，消費者若是買新手機，手機意外毀損保固必須向產險公司買手機保單（全名為行動裝置險），不再適用電信公司的加費保固專案，也因此現在電信商也必須與產險業者合作推出這一類的手機保固。而金管會與保險局也認定AppleCare+同樣涉及相關保固範疇，也要求必須比照辦理。

另一方面，若是要在門市販賣這一類的手機保固保單，那麼人員就必須要考取保險相關證照。根據保險局先前統計，目前全台灣幾乎每一家電信商的分店，都至少有一名門市人員考取保險證照；屆時AppleCare+真的在台推出，那麼蘋果直營店的門市人員就必須要考取保險相關證照才能販賣AppleCare+。

至於AppleCare+與現今的AppleCare有何不同？通常蘋果產品出售後，消費者都將享有一年的非人為損壞保固（免費換新機或維修）；若是消費者加購了AppleCare，保固時間則將從一年拉長為三年。而若是消費者購買了AppleCare+，則是會再多保障人為意外損壞的保固。

也就是說，奶油手的消費者要是手滑將手機螢幕摔裂了，這屬於人為損壞，即便買了AppleCare消費者依然得按照官方定價乖乖掏錢出來維修；但是購買AppleCare+則是可以享有優惠的維修價格。

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關鍵字：AppleCare+,保險局,產險,行動裝置險,iPhone

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