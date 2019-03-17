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陸「銀眼」女童遭罵怪物　眼睛萎縮劇痛…美國養父母決定「摘除她雙眼」

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▲▼罹患先天性青光眼的女童。（圖／翻攝自Caters News Agency）

▲奧斯汀夫婦從中國孤兒院收養普麗姆羅絲。（圖／翻攝自Caters News Agency）

國際中心／綜合報導

來自美國的一對夫婦3年前從中國收養一名女童，患有「先天性青光眼」的她，天生擁有一雙「銀灰色」眼睛，原以為搬到國外就能遠離被人嫌棄的生活，沒想到女童卻在學校被笑，同學每次看到她都大喊「怪物」並尖叫跑開。加上8個月前女童的眼睛開始劇烈疼痛，每天痛哭不止也拒絕進食，這對夫妻束手無策，只好採取醫生建議將雙眼摘除，沒想到術後女童復原狀況出奇地好，短短兩天就能下床走路。

▲▼美國夫婦收養中國「銀眼」女孩。（圖／翻攝自Facebook／Eryn Austin）

▲奧斯汀一家五口。（圖／翻攝自Facebook／Eryn Austin）

2016年住在喬治亞州的奧斯汀（Austin）夫婦不顧周遭親友反對，從中國孤兒院領養一位患有「先天性青光眼」且輕微失聰的女童，儘管已經擁有一雙兒女，奧斯汀夫婦還是非常疼愛女童，並用花語是「希望」的報春花替她命名為普麗姆羅絲（Primrose Austin）。

現年5歲的普麗姆羅絲在美國接受詳細的檢查後，不但因為青光眼導致眼壓過高，其中一隻眼睛視網膜剝落，另外一隻則萎縮到正常大小的一半，未來也很有可能會失聰。醫生也確定她罹患「6p25缺失症候群」（6p25 deletion syndrome），腦部結構異常，將來會有學習障礙、缺乏肌肉張力等問題。母親艾琳（Eryn）表示，「原本以為她只有青光眼，沒想到她竟患有這麼嚴重的遺傳性疾病。」

▲▼美國夫婦收養中國「銀眼」女孩。（圖／翻攝自Facebook／Eryn Austin）

▲住院治療的普麗姆羅絲與奧斯汀夫婦。（圖／翻攝自Facebook／Eryn Austin）

8個月前，普麗姆羅絲的眼睛開始劇烈疼痛，年幼的她只能靠哭喊抒發，曾經一天連續哭16小時，艾琳說，「她哭到全身都被汗水浸濕，她不吃也不喝，還不斷地打著自己，我只能用注射器強行將水灌到她嘴裡。」醫療團隊表示，普麗姆羅絲的眼球嚴重受損，才會導致劇烈疼痛。在幾番掙扎之下，奧斯汀夫婦只能選擇醫生的建議，將普麗姆羅絲的雙眼摘除。

▲▼罹患先天性青光眼的女童。（圖／翻攝自Caters News Agency）

▲普麗姆羅絲術後恢復狀況良好。（圖／翻攝自Caters News Agency）

普麗姆羅絲術後的狀況非常良好，甚至可說是恢復神速，才短短兩天就能下床走路。普麗姆羅絲正在迎接一個全新的世界，奧斯汀夫婦準備在今年底前替她裝上義眼，也會教她「觸碰式」手語。艾琳表示，從不後悔領養她，並希望普麗姆羅絲能夠安全、快樂地長大，「在追求完美的世界裡，普麗姆羅絲是最有價值的存在。」

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關鍵字：先天性青光眼,領養,北美要聞

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