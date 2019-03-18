「給我射進去！」火箭豪斯聽媽媽的話　關鍵3分彈打出生涯代表作

▲豪斯（左）（Danuel House Jr.）聽媽媽的話打出生涯代表作。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

主場觀眾成千上萬，各個聲嘶力竭為支持的愛隊、球星加油，但歡呼聲再怎麼巨大，都不及媽媽現身場邊的一句激勵。休士頓火箭先前遭逢大量傷兵潮，而從發展聯盟找來補強戰力的豪斯（Danuel House Jr.）更因聽見母親的精神喊話後，打出生涯其中最好的一場表現，幫助球隊以108比102小勝太陽。

據《休士頓紀事報》報導，火箭在主控保羅（Chris Paul）輪休下，靠著哈登（James Harden）攻下全場最高41分，外帶9籃板、11助攻、6抄截、3阻攻的全能表現領軍，加上豪斯關鍵時刻3分彈有驚無險擊敗太陽。不僅主帥丹東尼（Mike D'Antoni）給予豪斯肯定，「球員必須靠表現為自己贏得出場時間，我執教過他三個月，了解他的能力，他有能力贏得這些出場時間。」

豪斯在賽後接受媒體訪問時，也表示自己能夠幫助火箭贏球的原因來自於媽媽的鼓勵，「我聽到來自媽媽的喊話，她在吶喊，『射進去！不要只會喊，給我射進去！』。」

House said he made that 3 to seal the win for the best reason; his mother told him to. "I made sure I held my follow-through for my mom because she was screaming at me. ‘Make your shot!’ She said, ‘Don’t be a volume shooter; be a maker.’” — Jonathan Feigen (@Jonathan_Feigen) 2019年3月16日

事實上，此役也是豪斯與火箭簽下正式NBA合約歸隊後首戰，由於雙向合約中於NBA出賽天數已經耗盡，火箭前鋒豪斯若不換新約就只能待在發展聯盟。他與火箭雙方過去洽談合約時不幸破局，起因於豪斯認為自己的價值超過這項合約，甚至在IG上怒噴火箭「短視近利」。

雙方因此陷入僵局長達2個月時間，豪斯前一次為火箭出賽已得追溯至1月15日對灰熊，如今這一僵局終於宣告解除。火箭宣佈將豪斯本季雙向合約轉為NBA正式合約，這也讓他在暑假能夠恢復自由之身。豪斯在火箭可以繳出場均9分，3.6籃板，1籃板，對休士頓來說幾乎是成了不可或缺的要角。

母子互動在球壇屢成為佳話，費城76人球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）雖然在2001年與總冠軍錦標擦身而過，但他媽媽支持愛子的身影無處不在，總是高舉「My son is the Answer」牌子的身影，成為艾佛森在場上不顧一切拚搏的動力來源；杜蘭特（Kevin Durant）於2014年榮膺聯盟MVP時，在頒獎典禮中向母親致謝，「妳寧願空著肚子睡覺，也要讓我們溫飽；無數的犧牲，妳才是真正的MVP。」語畢全場起立致敬，場面相當動人。