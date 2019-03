「給我射進去！」火箭豪斯聽媽媽的話　關鍵3分彈打出生涯代表作

▲豪斯(左)(Danuel House Jr.)聽媽媽的話打出生涯代表作。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

主場觀眾成千上萬,各個聲嘶力竭為支持的愛隊、球星加油,但歡呼聲再怎麼巨大,都不及媽媽現身場邊的一句激勵。休士頓火箭先前遭逢大量傷兵潮,而從發展聯盟找來補強戰力的豪斯(Danuel House Jr.)更因聽見母親的精神喊話後,打出生涯其中最好的一場表現,幫助球隊以108比102小勝太陽。

據《休士頓紀事報》報導,火箭在主控保羅(Chris Paul)輪休下,靠著哈登(James Harden)攻下全場最高41分,外帶9籃板、11助攻、6抄截、3阻攻的全能表現領軍,加上豪斯關鍵時刻3分彈有驚無險擊敗太陽。不僅主帥丹東尼(Mike D'Antoni)給予豪斯肯定,「球員必須靠表現為自己贏得出場時間,我執教過他三個月,了解他的能力,他有能力贏得這些出場時間。」

豪斯在賽後接受媒體訪問時,也表示自己能夠幫助火箭贏球的原因來自於媽媽的鼓勵,「我聽到來自媽媽的喊話,她在吶喊,『射進去!不要只會喊,給我射進去!』。」

