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瞄準2020！發起「徵召韓國瑜」網路連署　藍議員：讓全台發大財

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▲▼鄭世維三重選前大團結之夜，韓國瑜、盧秀燕、侯友宜合體為鄭世維造勢。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭世維三重選前大團結之夜，韓國瑜、盧秀燕、侯友宜合體為鄭世維造勢。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選即將到來，國民黨內陸續湧出參選人馬，卻不見擁有超高人氣的高雄市長韓國瑜表態參選，讓不少韓國瑜粉絲著急，也讓台北市議員王欣儀決定發起「徵召韓國瑜，全台發大財」連署活動，呼籲黨中央為了勝選應徵召高雄市長韓國瑜。

「選戰求勝要派最強人選！」王欣儀13日在臉書上提到，這段時間很多民眾反應，如果國民黨不推韓國瑜出征，大家不只不投票，更可能轉投台北市長柯文哲，黨中央應該拋去過去框架與傳統思維，讓韓國瑜能夠帶領改革、贏得勝選。

▲▼台北市議員王欣儀發起「徵召韓國瑜，全台發大財」連署活動。（圖／翻攝自Google連署網站）

▲「徵召韓國瑜，全台發大財」連署活動。（圖／翻攝自Google連署網站）

事隔3天，儘管王欣儀已經跟隨柯文哲訪美，仍不忘在臉書上繼續力挺徵召韓國瑜活動，甚至使用Google表單做出「『徵召韓國瑜 全台發大財』總統挺韓連署」，呼籲徵召韓國瑜救台灣。

根據徵召韓國瑜的網路連署單顯示，一共有5項問題，包括：姓名、連絡電話、通訊地址、支持韓國瑜選總統的理由、給國民黨中央的建議，後兩項非必填。

王欣儀表示，「『總統挺瑜、其餘免談』的聲音我們聽見了！只有將挺韓的聲音化作實際行動，我們才能真正達成目標，今天近9點活動未開始前就有眾多民眾到場響應，直至中午就已累積近千名連署，展現『土包子們』的人民力量，氣氛熱烈！」韓粉們的熱烈回應，已直接在街頭展現，而今天連署活動只是個起頭，相關連署活動將持續進行，歡迎全台民眾一起響應連署，做到遍地開花，讓全台發大財。

▲▼台北市議員王欣儀發起「徵召韓國瑜，全台發大財」連署活動。（圖／翻攝自王欣儀臉書粉專）

▲台北市議員王欣儀發起「徵召韓國瑜，全台發大財」連署活動。（圖／翻攝自王欣儀臉書粉專）

王欣儀也提到，自己隨即與北市府柯訪美團出發紐約，抵達甘迺迪機場來到下榻飯店已是半夜0時，「韓流下已不見狂熱柯粉，只有寥寥2、3人到機場接機」，對於美方若詢問是否參選總統，柯文哲則說不能國內、國外講不一樣，還是6月以後再問，仍然沒有否認。所以面對這次立委補選，更是對國民黨明確的警訊，2020國民黨絕對不是穩贏，也不會是國民黨就投，而必須是最得民心的總統候選人才行。

國民黨前立委蔡正元也力挺王欣儀的徵召韓國瑜網路連署單，在臉書上分享連結網址，呼籲「國民黨徵召韓國瑜2020選總統」，吸引不少粉絲加入連署，並且再分享連結給其他親朋好友。

「徵召韓國瑜，全台發大財」連署活動請點此

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關鍵字：韓國瑜,王欣儀,2020總統大選

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