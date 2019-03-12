影／ 幸福盟教育部痛哭籲拿掉同志教育　挺同喊「打倒反同」險爆衝突

記者許展溢／台北報導

下一代幸福聯盟今（12日）到教育部門口抗議，去年底公投第11案，有708萬票同意國民教育階段，不應對學生實施性別平等教育法，教部卻玩兩面手法，仍要將性平教育帶進學校，有家長淚訴不懂自己小孩為何要在學校看到「彩虹」、「多元性別」等訊息。挺同方也到場在旁高喊「打倒反同勢力」，雙方險釀衝突。

▲挺同方到場大聲高喊「打倒反同勢力」，警方圍堵避免兩方發生衝突。（圖／記者許展溢攝）

請繼續往下閱讀...

幸福聯盟指出，公投後至今，不斷與教部進行溝通，呼籲落實公投結果，但是教育部今天卻召開「性別平等教育施行細則第13條修正草案諮詢會議」，會中還邀請挺同團體，甚至將其提案納入「諮詢」內容，教部完全是未了解全民不希望國中小實施同志教育，還透過各樣操作矇騙家長及社會大眾接受同志教育的相關內涵。

▲下一代幸福聯盟要求教育部應馬上落實公投第11案，不應對學生實施同志教育。（圖／記者許展溢攝）

有聯盟成員拿出國小5年級課本內容「林小傑有男生的身體，卻有女生的靈魂」舉例，可以接受「性別特質」，如自己是女生但講話很男性化，但還是可以進去產房、去看婦產科，或男人很文青、溫柔也可以，但就是不要用「性別氣質」 混淆小孩意識。

▲下一代幸福聯盟成員認為，課本可以出現「性別特質」，但不能有「性別氣質」。（圖／記者許展溢攝）

聯盟成員說明，性別只有男跟女， 沒有多元性別這4個字，強調可以接受多元特質，如自己是男生但也有一面（特質）很女性、娘娘腔，但性別就還是男生，痛批性平法就是根本， 教部讓多元性別道德錯亂，把人民當傻子，玩兩面手法，要求教部應立即發函停止國中小教授同志教育。

現場有家長則落淚表示，不懂自己小孩要在學校接受這些亂七八糟的性別教育，如美術課讓孩子看玫瑰少年葉永鋕紀錄片，根本是置入性行銷，質疑這到底跟性別平有何關係，要讓孩子接收有關彩虹、多元性別等訊息。

▲家長出面淚訴，無法理解自己小孩為什麼要在學校接受到有關「彩虹」等同志相關訊息。（圖／記者許展溢攝）

挺同方指出，反同勢力愈來愈囂張，準備要對同志性平教育展開攻擊，目的就是要將同志從地球上消滅掉，高喊「打倒下一代幸福聯盟」、「 打到反同勢力」及「捍衛同志教育」，呼籲挺同朋友一起上街頭對抗反同方。

教育部回應，今天召開的「性別平等教育施行細則第13條修正草案諮詢會議」，並沒有同運團體，預計稍晚會議結束會再針對此事說明。