「是踐踏教育專業的元兇」　教團批教部修《教師法》：欠缺教育專業

▲教團批教部修《師法修》是欠缺教育專業。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院院會7日通過《教師法》修正草案，調整不能勝任教師處理機制，但教育專業聯盟對此不滿，更批評教育部是「踐踏教育專業的元兇」。中華民國全國退休教師聯盟理事長張美英指出，從這次的修法發現，教育部不僅欠缺教育專業，更欠缺教育政策專業，只看到教育部對於修法的理由是「回應外界呼聲」。

新竹縣教師職業工會理事長吳南嬿指出，2017年教育部針對處理不適任教師制定了「教師專業審查會」，制定了「教師專業審查會」，審查會卻欠缺教育專業的保護與堅持。

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▲教團認為，修改教師法是「回應社會呼聲」，而不是從專業的角度找出問題，解決問題，維護學生受教權益。。（圖／記者崔至雲攝）

吳南嬿舉例美國的「同儕協助與同儕檢視」政策，她表示，該政策專責調查與輔導不適任教師等，不僅嚴格規定必須是在第一線任教的教育人員，還需借調到教育局接受嚴格訓練，反觀台灣，不僅對調查員沒有嚴格要求，培訓也十分草率，而目前教育部所推動的教師法修法，也埋藏伏筆，意圖降低專審會中具教育專業的教師組織代表比例，不禁要問「教育部試想犧牲教育專業的方式來解決政治，掩蓋自己對教育政策、專業的無能嗎?」

▲教團呼籲政府，為維護教育專業精神，提升教育品質，教育部制定政策時應從教育專業出發。（圖／記者崔至雲攝）

新北市教育產業工會秘書長李曼麗進一步說明，外界都會誤以為老師有放到寒暑假，但是算出老師平常的返校日、到校處理行政事務、寒暑假進修、各項研習、畢業旅行、隔宿露營等等後，老師其實比一班上班族多上了8.5天。李曼麗說，前後算一算政府還欠中小學教師放假天數，結果教育部卻得了便宜還賣乖，惡修教師法影射老師多放寒暑假，不願面對老師沒有休假的事實，「我們不是要彰顯老師有多辛勞，因為老師本是一份良心事業」，今天政府卻踐踏教師，只好站出來說清楚，希望教育部還給教師尊嚴。

聯盟呼籲政府，為維護教育專業精神，提升教育品質，教育部制定政策時應從教育專業出發，並在教師法明定，攸關教育專業人員工作權的專審會，其委員會組成教師組織代表不得低於二分之一，若教育部做不到這一點，「就是將教育專業繳械」，一個將教育專業向政治繳械的教育部，沒有資格制定教育政策，更沒有資格決定國家的教育方向。