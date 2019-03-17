校務會議通過續用抄襲校徽　屏大學生怒：丟臉！

▲屏東大學校務會務日前通過續用炒襲楊佳璋設計師校徽，引來學生熱議。 （圖／取自屏東大學網站）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東大學校徽今年1月底遭設計師楊佳璋指控係抄襲他過往投稿健行科大，最終未獲採用的作品。校方後來調查屬實，向楊佳璋致歉，但日前的校務會議中，投票通過續用該校徽標誌，有學生因此不滿，在社群網站提出批評。引來網友熱議。

對此，記者採訪校方最新說法，目前還未取得相關回應。

請繼續往下閱讀...

屏東大學校徽被設計師楊佳璋指控係抄襲他投稿健行科大、最終未獲採用的作品，校方覺得事態嚴重，進行調查，該校覺藝術系許有麟老師承認的確是修改楊設計師未被錄用作品逕自引用。

屏大校長古源光多次致電擔任中華平面設計協會榮譽理事長的楊佳璋，讓楊理事長稱讚古校長展現風度與誠意，是一位好的教育者。

本月11日，屏東大學舉行校務會議，表決是否繼續使用該校徽，以30比22票數通過繼續使用，消息傳出，引來部分學生不滿。有學生在社群網站發文質疑，指校務會議前學生會曾調查，有8成的學生希望更換校徽，「難道非要罷課抗議，校方才能瞭解嗎？」學生強調，校徽是學校的精神象徵，繼續使用抄襲的校徽，「這個精神真是丟臉。」



屏大獲悉學生反映，在13日發新聞稿解釋，於2月底的教評會議中，涉嫌抄襲的許老師已遭停聘處分。而校徽的授權上，校方表示「已向楊設計師取得原則性同意」，也表達誠意，承諾會將這次的負面示範「翻轉為正面意義之新教育里程碑」。

另校方也說，後續將持續與楊設計師共同討論授權事宜，合法追溯目前已在使用，結合「大武山」與「南國驕陽」在地情感元素的校徽。不過，有學生對此解釋仍有意見，引來網友熱烈討論。