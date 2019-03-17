影／抗韓成功2020連任有望？　蔡英文：再檢討很重要

▲316立委補選後，蔡英文上午受訪。（影／記者范綱儀攝）



政治中心／綜合報導

第二波立委補選（新北、彰化、台南、金門）被視為2020大選前哨戰，16日結果出爐，民進黨守住新北、台南兩席。總統蔡英文17日受訪時表示，感謝民進黨的支持者，這是責任承擔的開始，不同黨派一起努力，「這次選舉很多事情需檢討，後續執政的參考，再檢討階段很重要」。

新北、台南立委補選結果昨日揭曉，分別由民進黨候選人余天、郭國文勝出。對此，蔡英文16日於臉書上表示，「我們今天一起爭了一口氣，但我們絕對不能鬆一口氣」，謝謝所有的支持者，謝謝你們對民進黨的肯定與支持，也謝謝你們願意再次信任民進黨，並謝謝所有相挺的網友，在關鍵的時刻用力地澄清假訊息，保護了我們的民主。

針對民進黨守住新北、台南兩席，蔡英文上午受訪時則說，恭喜當選的人，這是責任承擔的開始，不同黨派一起努力，並感謝行政院長蘇貞昌強化溝通，能夠運籌帷幄提振民進黨士氣、助選，一起守住新北跟台南，感謝他們的努力，人民希望看到大將腳踏實地做事，執政團隊會持續讓國家更好，而她最感謝民進黨支持者，在最困難的時候支持，感謝很多人一起來澄清假訊息。

而民進黨此番抗韓成功，蔡英文被問及對尋求連任是否有信心？她表示，這次選舉有很多事情需要檢討，是後續執政的參考，「再檢討階段很重要。」

▼316立委補選後，上午總統蔡英文受訪。（圖／記者范綱儀攝）

