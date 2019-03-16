民進黨指控藍營違法拉票　政論節目超過10點仍跟謝龍介連線

▲民進黨發言人周江杰召開記者會，譴責選舉當日違法拉票及造謠行為。（圖／民進黨，下同）



記者陶本和／台北報導

民進黨發言人周江杰16日下午召開記者會指出，有人向民進黨舉報，在Facebook上，發現有一個打著「國民黨」旗號的粉絲專頁，在立委補選投票當日，發表貼文呼籲四個立委補選區的兄弟姐妹「票投中國國民黨就對了！」

周江杰指出，根據《選罷法》第56條第二款規定，投票日當天，政黨或任何人不得從事競選、助選等活動，包含網路、通訊軟體，都不能拉票、催票，否則依法可處50萬以上、500萬元以下罰鍰。

另外，周江杰也指出，針對網路、通訊軟體投票日進行拉票行為，中選會也已經說明過，投票日當天，在臉書、Line的頭像、顯示名稱、簡介、通訊軟體，「呼籲大家去投票」沒有問題，但「千萬不能拉票、傳播、散布支持特定候選人、政黨資訊等競選、助選行為」，即使是Line私訊一對一拉票，經人截圖檢舉，查證屬實，就會有違反《選罷法》並被開罰的可能。

周江杰表示，在投票日當天，發現臉書上有疑似像國民黨粉絲專頁，公開幫國民黨拉票的舉動，明顯已經違反《選罷法》規定。

對此，民進黨已經要求中選會必須趕快進行調查，並要求該貼文立即下架，避免影響投票結果。他也呼籲，中國國民黨，如果這不是國民黨中央授意的助選行為，國民黨應該立刻提告自清，以正視聽。

此外，周江杰也指出，有發現國民黨台南市黨部青工總會副總會長楊登台，在他個人臉書上發表貼文，為國民黨籍台南市第二選區候選人謝龍介公開拉票。

周江杰進一步表示，依選罷法第56條第一款規定，政黨或任何人不得於競選或罷免活動期間之每日上午7時前或下午10時後，從事公開競選、助選或罷免活動。

不過他指出，昨晚中天電視台在晚上10點過後，也是選罷法明文規定不得進行競選活動的時間點，透過「新聞龍捲風」的政論節目與國民黨籍台南市第二選區候選人謝龍介進行現場連線，疑似變相進行競選行為。