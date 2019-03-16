越南來台旅客成長快！觀光局成立駐胡志明市辦事處　加強新南向宣傳力道

▲越南胡志明市景點－紅教堂。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

為落實新南向政策，深耕越南市場，交通部觀光局經過1年多的籌備，15日在越南第一大商務城市－胡志明市，正式成立交通部觀光局駐胡志明市辦事處。該辦事處將負責越南、寮國及柬埔寨等地區觀光市場，進行駐地推廣宣傳活動招攬當地潛力客源。

觀光局駐胡志明市辦事處首位主任周欣毅自觀光局駐香港辦事處調任，未來將代表觀光局在第一線與當地旅行社、航空業者、媒體及消費者加強互動，積極進行駐地推廣宣傳活動招攬當地潛力客源，以貼近來台成長快速的越南等市場旅客需求。

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觀光局長周永暉表示，越南近年經濟成長亮眼，中高收入人口逐年提高，經濟成長帶動出境旅遊人口成長，使越南中高階觀光人口輸出市場的潛力更受注視，期許周欣毅主任能在越南市場中立下新的標竿，並且要求周主任能儘速將觀光局在泰國成功推動的「台灣觀光優質行程認證計畫」在越南推廣，質量兼備下，穩健成長。

▲拓展東南亞客源，越南、泰國團來台踩線體驗。（圖／記者陳崑福翻攝）

台越觀光密切交流始於民國98年交通部觀光局首次參加越南胡志明市國際旅展，後續配合外交部給予越南民眾有條件免簽，逐年加強宣傳推廣，促進越南來台觀光市場成長。民國101年5月9日雙方在我駐越南代表處的努力下，於越南河內簽定台越觀光合作備忘錄，每年並輪流主辦台越觀光合作會議。

在台越觀光合作及國內各單位通力協助放寬簽證規定雙重效應下，越南來台旅客由104年14.6萬人次，逐年顯著成長至107年49萬人次。

至於備受關注的觀宏專案精進作為，觀光局歷經數次及外交部、內政部研商會議，已於2月27日公告本次「觀宏專案」從嚴修正規定，並自3月15日重啟越南套裝旅行團申請，試辦期延長至109年12月31日止。