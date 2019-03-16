嘉義縣民雄樂齡運動館動土　專為銀髮族設計

▲▼ 民雄樂齡運動館動工啟用，專為銀髮族設計,預計2020完工。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

民雄鄉公所15日在運動公園區內綜合球場旁基地，舉辦嘉義縣民雄樂齡運動館新建工程動土典禮，由縣長翁章梁等人主持動土，預計2020年3月完工，屆時將成為嘉義縣第一座針對銀髮族設計的運動場館。



因人口成長率的逐年下降，加快全球步入高齡社會時代的腳步，嘉義老年人口達18.46％，是全台老年人口比率全台最高，也是化指數最快的地方，民雄鄉為全縣最大鄉鎮，目前老年人口約達1萬1,000人，照顧銀髮族健康一直是縣府努力推動的目標。



為營造適合銀髮族友善的運動場所，在縣府和民雄鄉長何嘉恒多年奔走下，2015年提計畫至106年11月核准辦理規劃設計，2018年經教育部體育署審查後，最終核定教育部補助經費3,870萬元，民雄鄉自籌1,715萬元，總預算經費5,585萬元辦理，工程預計2020年3月完工。

嘉義縣民雄鄉樂齡運動館，含新建2層樓建物，面積1643.64平方公尺(約497坪)，空間規劃有體適能評估區、銀髮族專用體健器材運動區、運動安全防護室等機能並非傳統式銀髮健身工坊，整體規劃用明亮、溫馨、友善及人性化的空間設計，且內部體健設施、空間及相關設備皆都對長者使用者設計，完工後可以提供銀髮族安全運動、學習、休閒及集會的環境，未來也將與大專院校合作開設銀髮族體適能等相關課程，讓老年人也能好好享受運動的樂趣。

此外，樂齡運動館興建位置會選在民雄運動公園裏，是為了配合前瞻計畫「民雄之森」做一個整體規劃，未來運動公園裏除了有老人運動場館外，民雄公所也會重新配合設置多功能運動場地及植栽美化，不僅成為全方面的體育園區外，也提供更多民眾休閒娛樂的好去處。

何嘉恒指出，民雄鄉老年人口高達1萬1,000人，樂齡運動館特別為長輩設計，也成為嘉義縣第一座銀髮族運動場館，希望完工後，都能讓民雄的老勢大樂齡運動、學習。

翁章梁表示，民雄樂齡館預計在明年3月就完工，之後將與嘉義大學和中正大學合作開設銀髮族體適能，提供長輩相關運動跟休閒娛樂，很感謝何嘉恒鄉長的努力向教育部提出計畫才有民雄樂齡運動館的興建，未來縣府也會投入幾億的預算整理早安公園、運動公園以及森林公園，讓公共設施更加完善，期望住在民雄的人都很幸福。