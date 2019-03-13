147廚餘養豬場未表態轉型！農委會怒了直接開罰最高15萬

▲農委會希望廚餘養豬戶能趕快轉型改用飼料或退場。（圖／記者楊熾興攝）

記者許展溢／台北報導

廚餘養豬被視為傳播非洲豬瘟病毒最大關鍵，去年農委會開始要求各縣市針對廚餘養豬場戶進行稽查，並輔導轉用飼料或離牧，更祭出補助，今（13日）農委會指出，截至最新統計還有147場未表態，接下來將依畜牧法、廢清法直接開罰。

農委會要求廚餘處理未落實高溫蒸煮使用的養豬業者，必須在1月底前向個地方環保單位申請檢核，通過檢核才能繼續使用廚餘養豬，否則就必須接受補助改以飼料養豬或離牧退場，根據10日數字還有近500場未決定走向，農委會也指將視情況公布未完成縣市名單。

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▲農委會指出，目前仍有147場廚餘養豬戶未表態是否退場或轉型。（圖／記者唐詠絮攝）

不過，農委會副主委黃金城今天表示，目前只剩147場，其中有80場是沒有畜牧場登記證，將直接開罰3萬元至15萬元，扣掉這80場，之前已開罰了10場。另外，剩下67場，黃金城說，都是在20頭以下，及20頭以上有畜牧場登記，同樣若未表態也將依廢清法開罰1千2百元至6千元。

黃金城表示，農委會給的補助期限只到3月底，接下來將繼續輔導業者，盼趕快轉型，否則將陸續開罰。至於是否最後會公布仍不表態的業者名單、縣市？黃金城強調，基於個資法暫不考慮，但畜牧處會加緊查處未表態部分。

▲農委會指出，目前有80場是沒有畜牧場登記證，將直接開罰3千至15萬元。（圖／記者唐詠絮攝）

只是地方目前傳出全面轉型使用飼料飼養後，不少養豬場受不了增加飼養成本，出現離養潮，導致在養頭數持續短少。黃金城說，每年5、11月都會做畜牧調查， 去年11月調查約有543萬頭，數量屬穩定狀態，若數量真的有變化，會請全台最大養豬戶「台糖」增加飼養，同樣價格不好，也會進行調節，強調所有狀況都會有調解機制。