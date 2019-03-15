▲桃園企業大量裁員數千人將失業，藍議員籲市府專案輔導。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「為廠賣命大半輩，突面臨中年失業，我該怎麼辦？」從今年開始，桃園市頻傳企業大量解雇訊息，光上半年就有超過3684人即將失業，國民黨多名市議員15日於市議會黨團辦公室召開記者會，宣稱連日來服務處接獲多起失業勞工求助陳情，要求市府要積極介入，成立專案小組全力輔導，掌握失業勞工去向。

桃園市議會國民黨團書記長梁為超、呼籲市長鄭文燦學學韓國瑜，帶著農漁產品向外衝外銷，學習高雄市往外爭取訂單。市議員涂權吉表示，從2015年到2018年，桃園市是六都當中失業率最高，鄭文燦應與主管單位溝通，如何挽救降低失業率，照顧失業勞工家庭生計，不要等到高失業成為社會問題以後再來亡羊補牢，為時已晚。

「桃園市最近的大量裁員，不會是第一件，也不會是最後一件！」市議員徐玉樹斷言，台灣即將進入競爭力大幅崩解的時代，未來華映等多家大工廠資遣事件會有如滾雪球一樣持續發生，政府面對勞工已經或即將失業的勞工，如何輔導轉業，沒有看到應有作為，讓勞工非常失望，被資遣已有一定年紀等勞工，何去何從，希望鄭市長不要整天趴趴走，照顧這些可憐的老百姓吧！

市議員詹江村批評，在蔡英文政府號稱失業率最低的時代，桃園市的失業率，反而竄升為全國失業率最高，他認為桃園大廠關廠、大量裁員，原因就是鄭文燦如捷運綠線、鐵路地下化等重大工程造假，造成失業問題解決不了又束手無策。

劉茂群與周玉琴指出，桃園市失業勞工都是家庭經濟來源的支柱，而痛苦指數包括通貨膨脹加上失業率，面對物價漲，失業率也升的情況，市政府一定要拿出對策，不要讓桃園市從「宜居」變成「移居（移出居住）」的城市。

據指出，從今年開始，桃園市頻傳大量解雇訊息，至今已有9件大量解僱通報。包括：茂迪去年底宣布關掉桃園廠，1月28日資遣勞工共588人。嘉聯益觀音廠2月21日解僱434人。潤泰全球關掉桃園楊梅廠，於4月26日資遣全數勞工162人（外勞141人）。加上華映龍潭、楊梅廠裁員2500人，光上半年桃園就有超過3684人失業。