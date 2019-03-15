爆米花牆變打卡美景！統一集團開展「烘焙美學館」7大烘焙名師輪番上陣

▲台北國際烘焙展今（15）日登場，統一集團打造「烘焙生活美學館」現場規劃多場動態展演。（圖／記者黃克翔攝，下同）



記者徐恩樂／台北報導

台北國際烘焙展今（15）日登場，最受矚目的統一集團今年籌劃盛事，聯合旗下9大品牌進駐攤位，主視覺以湖水綠打造烘焙美學館，抓住不少業者的目光，彷彿走進食品文化的繽紛世界。現場融合動態手做與試吃，其中「統清烘焙油脂」示範爆米花製作，油花與玉米迸出的香氣四溢，啵啵啵聲響也吸引人潮排隊嚐鮮，每日限量50份立刻秒殺。主場由7位烘焙師傅挑選台灣特有食材以歐式手路製作麵包，拉開產地農作到餐桌的美味序幕，展演本土文化的創意「食」力。





▲融入台灣當令水果、食材的麵包，像是草莓栗子、檸檬起司、鳳梨百香果等經典法式風味。

統一集團每年參展均帶來新創意，今年「烘焙生活美學館」由統清烘焙油脂、統一麵粉、麥典、冷凍麵糰、統一麵包、統一蛋糕屋、Semeur聖娜、現萃茶、Cophi專業咖啡經營等共同參展，抓準三大飲食趨勢潮流：台灣美食、熱帶水果、茶與咖啡，共同詮釋現代人的飲食文化。





▲「統清烘焙油脂」攤位示範爆米花製作，油花與玉米迸出的香氣四溢，啵啵啵聲響也吸引人潮排隊嚐鮮。

▲每日限量50份爆米花香氣四溢，引起民眾排隊試吃。

▲統清的爆米花油因油脂包容度高，能將玉米粒爆出漂亮弧形。



「統清烘焙油脂」舉辦紅豆餅、炸物與爆米花試吃，琳瑯滿目的午茶點心一字排開，脂香有味。特別是粒粒分明的蘑菇型爆米花，不同於一般黏牙的爆米花，頗受男女老少喜愛，金黃飽滿色澤非常誘人，剛起鍋立刻就被排隊民眾掃光，「尾韻帶一點微微的焦糖香。」眼前排隊人潮吃的津津有味的神態，美味程度不言而喻！攤位特別設計的大型爆米花牆，強烈的俏皮視覺變成打卡熱點，讓逛展民眾有吃有拍，還能樂當一日網美。



爆米花具有高附加價值，加上保存期效長，是近年市場最夯的休閒零食之一，統清烘焙油脂表示，爆米花專用油的油脂包容度高，能使玉米奶香味醇厚，輔助爆米花外表均勻沾裹糖液，提升爆開程度，相較普通沙拉油或酥油成功率多10～12％。









▲統一集團烘焙總監文世成，帶領7位專業烘焙師傅用歐式傳統手路製作結合台灣味的麵包。

統一集團認為，今年統清烘焙油脂主打量產機制提案力，以爆米花來說，從原物料、技術到設備採一條龍模式，並結合下游機器廠，完整傳授整套的食品機制，幫助業者掌握最新商機。除了休閒零嘴，新鮮出爐的麵包一樣能撫慰心靈，這次「烘焙生活美學館」展示許多融入臺灣水果、堅果的麵包，無論創意或造型都令人驚艷，甚至好奇想嚐嚐看風味。



統一集團烘焙總監文世成說，常用食材包括紫米、鳳梨、檸檬及烏魚子，每樣產品經過10次以上的調整，麵包成品從原料挑選、製作油脂到上市，每個環節控管都非常嚴格，希望用「在地食材」結合歐系麵包，呈現最獨特的烘焙精品。另外，大家熟悉的「統一麵包」現場主打銷售霸主菱格香菠蘿和海鹽羅宋，兩者皆採用統一生機澳洲南極海域海鹽與統清進口奶油造現場烘烤，特別是去年才上架的菱格香菠蘿，平均每5.05秒賣出一顆，吸引許多民眾聞香來試吃。

▲▼統一集團「烘焙生活美學館」以三大飲食潮流：台灣美食、熱帶水果、品茶與咖啡，詮釋當代生活文化。





統一集團烘焙生活美學館即日起至3月18日（一）在台北南港展覽館登場，現場提供多樣化動態展演與試吃活動，藉由原物料標準化、生產化、技術輔導與行銷通路販售，為烘焙業者帶來一應俱全的完整服務，體驗生活日常中的美學品味。