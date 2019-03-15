槓上新潮流非受阿扁影響　柯文哲再嗆新潮流國家禍害

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來與民進黨新潮流派系不斷交火，15日接受專訪時提到，有時候去看前總統陳水扁時會聽扁講過去跟新潮流的恩怨，外界好奇柯是否因此受影響。對此，柯文哲受訪時表示，不會一個人講了就去受他影響，這還是長期以來你的觀察；他說，到現在為止他的看法沒有改變，「他們（新潮流）是國家的禍害。」

柯文哲15日上午接受廣播專訪時指出，以前也是陳水扁的支持者，如今則相當感傷，但無論如何，陳水扁在他面前就是一名病人。他表示，某次探望陳水扁，其原本病懨懨的樣子，在看到行政院長蘇貞昌與立法委員柯建銘後，幾秒內如換了一個人，相當有精神，他在旁邊看了只覺得「天啊，是怎麼回事」。

柯文哲還說，陳水扁當過一任台北市長、兩任總統，懂很多事情，宛如一座資料庫，「有機會拜訪就聽他講，講一大堆他跟新潮流的恩怨。」

接著柯文哲稍早出席春季結婚購物節時，被問到有和陳水扁談到跟新潮流的恩怨，是否受阿扁影響？柯文哲說，「我們也不會一個人講了就去受他影響，這還是長期以來你的觀察」；他表示，到現在為止他的看法沒有改變，「他們（新潮流）是國家的禍害。」

柯文哲說，阿扁是這樣，有時候一段時間去看看他的病情變化，「對我來講，我態度是這樣，他當過一任市長兩任總統，其實他還是一個資料庫，有些問題問他看看，也不是他講了百分之百就相信，聽一聽，我覺得他還是一個很重要的資料來源。」

▲柯文哲出席2019台北春季結婚購物節。（圖／記者許靖騏攝）