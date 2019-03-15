台灣同鄉會列九罪狀拒接待　柯文哲：我非常感冒

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲16日將啟程訪美，此次行前話題不斷，由於兩岸態度傾中，全美台灣同鄉會日前指控「九大罪狀」並發布「不接待聲明」。柯文哲15日接受廣播專訪時表示，對這些指控非常感冒，還直接點名民進黨對他貼的標籤，「無法理解意識形態可以使人變成義和團，阿搭馬孔固力（頭殼壞去）！」

對於台灣同鄉會提出九大罪狀、拒絕接待等，柯文哲說，自己並沒有主動接觸台灣同鄉會希望對方接待，只有聯絡過2013年參訪過的「FAPA（台灣人公共事務會）」，但結果FAPA認為他現在爭議太大，即使拜訪也不能公開。

柯文哲表示，自己對台灣同鄉會的九大罪狀非常感冒。例如罪狀一「仰慕對毛澤東、鄧小平、蔣經國等獨裁者」，2014年跟民進黨合作打過選戰，直言這就是典型的貼標籤，直言指控要有證據，「難道去延安觀光過、訪問過，就是共產黨？難道引用『黑貓白貓』就是鄧小平就是仰慕者？最後一個也很好笑，在台灣做民調哪個總統做最好，結果是蔣經國，這不是很好笑？」

「每個人有好處壞處，鄧小平改革開放讓大陸經濟成長那麼多，不能說沒功勞，蔣經國可以批評他是特務頭子，但他最後解除戒嚴。」柯文哲說，每個人有他好壞，只講壞處拿來誇大，何必呢？「阿達馬孔固力，去延安就是共產黨？無法理解意識形態可以使人變成義和團！」

柯文哲接著提到「世大運時沒收台獨旗幟」、「拆公投盟帳篷」等「罪狀」，直言這也是綠營抹紅、貼標籤，像台獨旗在奧運規則就是政治意涵的旗幟跟標語，不能進場，後來經過折衝讓青天白日滿地紅國旗可以出現，這是里約奧運不允許的，蔡英文也是以總統身份上台，不像聽奧時馬英九不是總統是「馬先生」。