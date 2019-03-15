陸耳機無線革命　前富士康團隊找周董、A-Lin站台要紅回台灣

▲京東314影音節，直播主試用藍芽耳機。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

近年隨健身、語音、人機交互需求和技術發展，更智能的無線耳機迎來市場爆發期，以大陸為例去年藍芽耳機銷量近2000萬台，市場規模270億元新台幣。1MORE萬魔耳機CEO林柏青直言，這幾年用戶在耳機上的需求「很不一樣」，尤其大陸消費升級下，運動、電競等高效能耳機結合語音助手，將是未來的主流。

京東314影音節昨（14）日晚於上海舉行，邀1MORE、JBL、Fiil、Bose等影音品牌，展出藍芽耳機、可攜式音響等產品，並邀A-Lin、貝貝、NEXT、孫旭等藝人和團體演出。

▼ 京東314影音節，A-Lin是1MORE的特邀嘉賓。（圖／主辦單位提供）

值得注意的是，影音節中有一家手機品牌充滿台灣元素，就是1MORE萬魔耳機，林柏青和萬魔聲學創始人謝冠宏都來自台灣，他們和不少核心團隊成員都曾是鴻海富士康研發團隊的同事。2012年選擇創業後，主要在深圳發展，2013年成立萬魔聲學，從小米生態鏈起家到與騰訊等巨頭合作，4年累積銷量破4000萬條，還邀請藝人周杰倫投資、代言。

林柏青表示，隨手機技術發展越來越好、藍芽等傳輸技術成熟，現在藍芽耳機市場競爭多已超脫音質的問題。AI、語音交互等應用下，這兩年發展非常快，也因此公司去年也和騰訊等合作，開發搭載騰訊語音助手、可以測心率的智能運動耳機。

▲1MORE萬魔耳機CEO林柏青和藝人A-Lin。（圖／記者陳政錄攝，下同）

他坦言，目前公司也在和Amazon、Google的語音助理合作，以拓展海外市場。「現在用戶對耳機的需求很不一樣」，運動耳機需要結合監測心率、依用戶運動頻率推薦歌單等，電競耳機則有多聲道、燈光、語音、降噪的需求。

談到最早主要以台灣人為主的創始團隊，林柏青說，剛好大家都是原本富士剛的同事，磨合非常好，現場也跟一些出色的大陸本土團隊合作，當然也一直希望把好的產品帶回台灣，目前1MORE在三創有設旗艦店，誠品音樂也有上架。「希望未來在台灣的北、中、南，都能看到我們產品的身影」。

▼耳機市場走向智能化發展。（圖／記者陳政錄攝）

據市調機構GfK中國監測數據預估，2018年大陸智能耳機銷量為近2000萬台，換算市場規模超過60億元人民幣，約合新台幣276億元，其中智能耳機規模較2017年翻倍以上成長。

▼A-Lin在受訪時表示自己對耳機要求很挑剔，同時自己因為個性樂觀，未來若有機會演戲，希望能嘗試反差較大的角色，同時未來歌唱作品也能融入較正面、開心的情緒，不只是唱悲歌。