王小川：我們互聯網發展良好　但AI基礎技術還不踏實

▲5G網路。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

人工智能可作為改善民生、公共服務的重要手段，而當人工智能結合5G網路後，又能帶來甚麼樣的改變呢？搜狗CEO王小川在接受《新華社》專訪時提到，「我們的互聯網良好發展，應用在人工智能上，可以讓製造業有新的突破；但像是芯片（晶片）研發，我們仍受制於人，因此我們的人工智能建立在不是那麼踏實的土壤上。」

王小川說到，互聯網發展迅速，網路上儲存許多不同的資訊，這些資訊可以提供民眾更多便利服務，而人工智能的進步則仰賴大數據的支持，「只是這些數據存在政府的公共數據中，如果拿來當成人工智能的材料，可以帶來更多發展。」

▼人工智能機器人。（圖／翻攝自中新網）

他提到，中國互聯網發展良好，進而推動人工智能的應用；但在AI的基本科研發展方面，仍需依賴他國，「我們的互聯網從前建立起良好發展，應用在人工智能上，可以讓製造業有新的突破；但在基礎科研方面，像是芯片（晶片）研發，我們仍受制於人，因此我們的人工智能建立在不是那麼踏實的土壤上。」

談到AI主播，王小川表示，目前的技術運用得不錯，能夠取代人力進行基礎工作，讓人力退居二線或進行談話採訪工作，但在語言理解方面，還需要加強，「我們知道的第一位AI主播『邱浩』，他可以取代真人進行讀稿，讓人可以去做撰稿，或是談話性節目的工作，但因為是智能，對於語言深度層面的理解、傳遞，還是有不足的地方。」

▼人工智能。（圖／CFP）

他說，未來人工智能結合5G技術後，有望發展出智能醫生、智能老師等技術，「未來我們可能發展出合成醫生、合成老師，進行簡單診療、簡單教學的工作，讓遠程的教學、診療不再那麼複雜。」

王小川強調，5G網路的重點在於數據整合。而得到更多數據，人工智能就可以更加良好的應用，「5G達到萬物互聯，不管是機器維修、保養甚至生產製造，5G做到更多資料訊息化；而人工智能得到更多訊息，做事就更有效率，5G就像人工智能的武器，數據愈多、愈好，人工智能發展就愈快。」