木勺拍墊子製造「啪啪聲」！63歲阿桑當「色情電話」接線生　月入帳8萬

▲珍妮的真面目。（圖／翻攝自推特／Jenny）

國際中心／綜合報導

現年63歲的英國婦人珍妮（Jenny Ainslie-Turner）是一名色情電話人員，相當於台灣的「0204專線」接線員，而她擔任這項工作已經有19年的時間；她說她的客戶年齡介於18到80歲之間，這些年的經驗讓她可以輕鬆的應對客戶要求，儘管只是穿著睡衣、拖鞋，她也能將自己形容為一名穿著高跟鞋或靴子的性感女子，又或是戴上洗碗用的「橡膠手套」，製造出穿著皮裙做事的氛圍，而且更能在每個月為她帶來2000英鎊（約8萬2千元台幣）的收入。

雖然很多人覺得打色情電話是一件古怪的事情，不過這個行業的生意卻是好的不得了！根據外媒報導，珍妮在武裝部隊中擔任女服務生長達18年的時間，後來她不得不放棄工作回家照顧生病的媽媽，為了維持生計，她在看了一部關於色情電話接線生的紀錄片後，決定投身這個行業，儘管有很多人會瞧不起這個職業。

幾天後，珍妮的第一筆生意來了，生疏的她因為緊張喝了酒，更想要讓自己感覺更性感，所以穿了蕾絲內衣、低胸上衣、長襪跟吊帶，不過她從這通電話裡了解到，因為跟客戶之間隔著一隻手機，所以她可以用偷吃步的伎倆，來應付這通電話，並且同時完成所有家務。

珍妮常在工作時常穿著小花圍裙做家事，有客戶想要她穿著吊帶褲時，她就戴起洗碗用的橡膠手套，製造出類似皮革跟吊帶摩擦的聲音；又或著是在喝茶的同時，說出「它變的如此炙熱，變的潮濕不已，不是嗎？」的誘惑台詞，又或是拿木勺拍打墊子發出聲音，以滿足顧客的要求。

珍妮也曾跟其中一名長達8年的顧客見過面，並共譜出一段戀情，但最後仍然分開了；她發現，大多數的客人都只是希望能與人交流，或是只是想聽到女人的聲音，現在的她有一個強大又多元化的客戶群，每天以每分鐘2英鎊（約83塊）價格打電話給她，讓她可以待在家中又可以每個月賺進約8萬台幣的薪水。