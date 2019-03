英國不知自己要什麼？14日表決「延期脫歐」　梅伊：議會要正視後果

▲梅伊呼籲議會正視決定所帶來的後果。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

英國下議院13日以312對308票否決俗稱硬脫歐的「無協議脫歐」,14日將接續表決是否「延後脫歐」,但不論結果如何,首相梅伊都必須在與歐盟進行第3次的脫歐協議談判。如今議會先後否決梅伊兩個版本的脫歐協議,也不願無協議脫歐,等同把英國推入僵局,究竟英國的脫歐之路會如何走下去,全世界都等著看。

▲英國民眾認為議員就像小丑一樣演著鬧劇。(圖/達志影像/美聯社)



英國下議院12日先以391對242票,否決「修訂改良版脫歐協議」,接著又以4票之差拒絕「無協議脫歐」。面對將於14日舉行的「延遲脫歐」,梅伊(Theresa May)表示,若投票通過會向歐盟爭取延後脫歐時間至6月30日,同時也會和歐盟再次就脫歐協議進行談判,或是讓議院在未來幾天內,再次表決她的脫歐協議。

歐盟警告,不會與英國再進行任何脫歐談判,即便「延後脫歐」投票通過,也必須得到歐盟成員國的同意。歐盟委員會不具名的官員表示,英國只有「有、無協議」脫歐兩種選擇,歐盟已為兩者做好準備,「如果不採取任何協議,僅僅投票反對無協議是不夠的。」歐盟談判代表巴尼耶(Michel Barnier)也強調無協議脫歐的風險非常高。

The EU has done everything it can to help get the Withdrawal Agreement over the line. The impasse can only be solved in the #UK. Our “no-deal” preparations are now more important than ever before. — Michel Barnier (@MichelBarnier) 2019年3月12日

歐洲議會英國脫歐談判代表維霍夫斯達(Guy Verhofstadt)表示,如果英國要求延期,就必須提出「確切可信的理由」,並嚴正指出,「請在倫敦下定決心,因為這種不確定性無法繼續下去。」而且歐洲議會將在5月24日到26日改選,若英國決定延期,就必須參加議會改選,因此歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)希望英國能在期限前脫歐。

I hope a no deal is massively rejected today & the UK Parliament position on an extension is known tomorrow. I am against any extension of Article 50, even for just 24 hours, if it is not based on a clear majority from the House of Commons in favour of something. — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 2019年3月13日

MEPs vote on proposals to limit the negative impact of a no-deal Brexit on issues such as travel, transport, Erasmus, social security and fisheries.



Read the press release for more details ➡️ https://t.co/vGqiQQaxCC pic.twitter.com/70KyVtRI56 — European Parliament (@Europarl_EN) 2019年3月13日

事實上「延遲脫歐」不具任何約束力,根據現行法律,英國仍可能在3月29日無協議脫歐,除非同意梅伊的脫歐協議,或是延期。身負重擔的梅伊也向下議院喊話,「議院需要正視其所作決定的所造成的後果。」

▲▼支持與反對脫歐的民眾聚集街頭。(上圖/達志影像/美聯社。下圖/路透)