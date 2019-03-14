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英國不知自己要什麼？14日表決「延期脫歐」　梅伊：議會要正視後果

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▲▼英國,脫歐,梅伊。（圖／路透）

▲梅伊呼籲議會正視決定所帶來的後果。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國下議院13日以312對308票否決俗稱硬脫歐的「無協議脫歐」，14日將接續表決是否「延後脫歐」，但不論結果如何，首相梅伊都必須在與歐盟進行第3次的脫歐協議談判。如今議會先後否決梅伊兩個版本的脫歐協議，也不願無協議脫歐，等同把英國推入僵局，究竟英國的脫歐之路會如何走下去，全世界都等著看。

▲▼英國,脫歐。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國民眾認為議員就像小丑一樣演著鬧劇。（圖／達志影像／美聯社）

英國下議院12日先以391對242票，否決「修訂改良版脫歐協議」，接著又以4票之差拒絕「無協議脫歐」。面對將於14日舉行的「延遲脫歐」，梅伊（Theresa May）表示，若投票通過會向歐盟爭取延後脫歐時間至6月30日，同時也會和歐盟再次就脫歐協議進行談判，或是讓議院在未來幾天內，再次表決她的脫歐協議。

歐盟警告，不會與英國再進行任何脫歐談判，即便「延後脫歐」投票通過，也必須得到歐盟成員國的同意。歐盟委員會不具名的官員表示，英國只有「有、無協議」脫歐兩種選擇，歐盟已為兩者做好準備，「如果不採取任何協議，僅僅投票反對無協議是不夠的。」歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）也強調無協議脫歐的風險非常高。

歐洲議會英國脫歐談判代表維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）表示，如果英國要求延期，就必須提出「確切可信的理由」，並嚴正指出，「請在倫敦下定決心，因為這種不確定性無法繼續下去。」而且歐洲議會將在5月24日到26日改選，若英國決定延期，就必須參加議會改選，因此歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）希望英國能在期限前脫歐。

事實上「延遲脫歐」不具任何約束力，根據現行法律，英國仍可能在3月29日無協議脫歐，除非同意梅伊的脫歐協議，或是延期。身負重擔的梅伊也向下議院喊話，「議院需要正視其所作決定的所造成的後果。」

▲▼英國,脫歐。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼支持與反對脫歐的民眾聚集街頭。（上圖／達志影像／美聯社。下圖／路透）

▲▼英國,脫歐,梅伊。（圖／路透）

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關鍵字：英國,脫歐,歐盟,脫歐協議,梅伊

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