貧乳錯了嗎？　她搭機穿這樣遭警告「不穿外套就別想上飛機」





▲艾蜜莉這樣穿被請下飛機。（圖／翻攝自艾蜜莉推特）

國際中心／綜合報導

「你再不多穿一件，就不要上飛機！」英國21歲女子艾蜜莉（Emily O'Connor） 日前搭乘湯瑪斯庫克（Thomas Cook）航空的班機時，明明護照與安檢都沒有問題，但航空公司卻嫌她的穿著過於裸露，命令她「再加一件衣服」，否則就無法讓她登機。這樣莫名其妙的要求讓艾蜜莉相當氣憤，將這段經歷在推特上分享，立刻引起熱議。事後，庫克航空也緊急出面向她致歉。

據英國《都市報》報導，艾蜜莉當天與5位表姊、表妹一起來到機場，準備搭乘庫克航空，從英國伯明罕（Birmingham）飛往西班牙特內里費島（Tenerife）享受假期。從確認護照到海關，一切都相當順利，不過就在她們準備登機時，航空公司人員卻突然叫住艾蜜莉，向她告知「妳的穿著太過暴露，違反了我們航空的規定，請妳馬上多穿一件衣服，否則我們將把妳從航班名單上移除。」

▲ 艾蜜莉與5名表姐、表妹一同出遊 。（圖／翻攝自艾蜜莉推特）

「我當下相當尷尬又無助，全身發抖，我覺得他們的這項要求是對女性的性別歧視與厭惡。這完全毀了我的美好假期！」艾蜜莉既憤怒又沮喪的提到，那天她上半身只穿了一件小露酥胸的休閒內衣，下半身則是一件橘色的寬鬆長褲，不過這是蠻常見的穿搭風格，她完全不認為這樣的服裝有哪裡不合理，或是對他人造成冒犯、不便。

艾蜜莉補充，當時航空公司人員與保安將她包圍，當著其他300名乘客的面不停調侃、諷刺她，拿她的身材開玩笑，甚至還有一名男子對她怒斥「妳這可悲的女人快給我閉嘴，把該死的外套給我穿上去！」。雙方僵持了20分鐘之後，態度強硬的航空公司更作勢將她的行李卸下、準備拒載她們，最後在親友們的勸說下，艾蜜莉只好穿上其中一位表姐的外套，一行人才終於登上飛機。

▲ 航空公司認為艾蜜莉服裝過於裸露，要求她加衣服，否則無法搭乘 。（圖／翻攝自艾蜜莉推特）

「這真的是我生命中最糟糕的一段經歷。」艾蜜莉事後將這件事分享在推特，並放上自己當天的穿著，弄了一項網路民調，詢問網友們她的服裝是否有不妥。有高達82%的網友都投了「沒有不妥」的選項，同時留言聲援艾蜜莉，認為真正有問題的不是她，而是航空公司。





▲ 艾蜜莉在推特發起投票，詢問網友她當天的服裝到底有沒有不適當。（圖／翻攝自艾蜜莉推特）

事情曝光後，庫克航空發言人也緊急出面，對此向艾蜜莉道歉。他提到，「雖然的確有這樣的服裝規定，但我們的工作人員在處理這件事情上，應該還有更好的應對方式。對於讓奧康納女士感到不安，我們相當抱歉。」