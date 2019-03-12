一夜7P！金髮正妹12歲破處後沉迷性愛　現想幫兒子找個爸

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實習記者陳妙津／綜合報導

英國30歲女子伍德拉夫（Laurie Jade Woodruff）自12歲破處後，便開始性上癮，隨著年歲增長，已和數不清的男人發生關係。不過她在兒子出生後，意識到問題嚴重性，開始參加支援性上癮者的訓練課程，目前已沒有性生活4個月了，並出版了一本半自傳日記，記錄這段掙扎過程，未來希望能做到「忠於一個伴侶」，並幫自己的孩子找個爸爸。

在 Instagram 查看這則貼文 Laurie Jade Woodruff（@lauriejaderotic）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 21 日 上午 6:06 張貼

據英國《每日郵報》，住在雪菲爾（Sheffield）的伍德拉夫自破處後便對性成癮，從此夜夜笙歌，保守估計有100-200人曾與她發生關係。雖然她也承認未成年發生性關係是不對的，但伍德拉夫仍沉迷於此，高峰期甚至曾經每周有6個性伴侶，在20多歲時，也曾經在利物浦性愛派對上與其他6男搞7P，當時的男友還在一旁全程觀看。

伍德拉夫表示，「即使我不想要這樣，但還是每周和不同男人睡，我控制不了性慾，只能透過做愛撫慰自己」。對她而言，想要約炮十分容易，目標就是那些主動在她的Instagram讚美的男人們。但持續濫交的習慣，也讓伍德拉夫的伴侶無法忍受，紛紛離開她身邊，比如她18個月大的兒子亨利（Henry）的生父伊恩。

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後來伍德拉夫兩度遭男人尾隨跟蹤，才意識到自己需要幫助與改變，將兒子擺在優先首位，她除了參與了性上癮症的匿名檢測、出席性癮患者們的定期聚會外，也參與相關輔導努力戒癮，並以這段過程撰寫成一本半自傳體日記，詳述自己面對的掙扎。如今她已單身4個月，沒有性生活，並希望自己能達到「單一性伴侶」的目標。

伍德拉夫發現，有許多有相關困擾的女性和她的背景雷同，比如家庭不完整、曾經歷虐待關係等，且都會對自己身患性癮而感到羞恥。伍德拉夫表示，社會看待性癮患者的眼光「不平等」，男性患者被認為是「傳奇」或「玩家」，而女性則會遭受嚴厲指責，但其實這並不公平，女性無須感到羞恥。