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富2代體驗窮苦生活2天1夜「開眼界」　離別送2禮物…窮婦淚崩：不用睡地上了

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國際中心／綜合報導

含著金湯匙出生的富二代可能永遠不會明白窮人的生活是什麼情況，英國真人秀節目《富小孩變窮》則提供了這個機會。20歲富二代艾力克斯（Alex）在節目中到博爾頓（Bolton）與一戶窮苦人家生活，體驗了在生活中必須處處拮据的窘況，於是他在離開前送給這戶窮苦人家2個禮物，讓接待他的一家人非常感動，「我在你們身上學到很多，未來也會把所學應用在生活中。」

生活在米德斯堡（Middlesbrough）豪宅、出入都開賓士的艾力克斯是個不折不扣的富二代，全身上下都是名牌衣服，手上戴的是最喜歡的勞力士錶，價值1萬英鎊（約新台幣40萬元），生活對他來說就是享受物質快樂。相比之下，人生對於接待他的安東尼（Anthony）和珍（Jen）而言，是超時工作和每月收支打平的原地踏步。

▲▼富2代窮夫婦家2天1夜：大開眼界！　離別送2禮物…窮婦淚崩「不用睡地上了」。（圖／翻攝自youtube）

▲艾力克斯平常出入都開賓士轎車。（圖／翻攝自youtube）

安東尼和珍育有一個2歲的孩子，家中經濟情況捉襟見肘，連個床架都買不起，一家人只好睡在地上，所以艾力克斯也只能在沙發上留宿。安東尼一周工作6天，每月收入只有1000英鎊（約新台幣4萬元），「我寧願工作而不是領福利金，因為我想靠自己養家。」

安東尼一家的收入在付去租金、帳單與食物費用後，每月只有40英鎊（約新台幣1600元）的餘額。珍說，一家人花了幾個月的時間努力節省開支，打算帶兒子去海濱城市黑潭（Blackpool）透透氣，卻在那裡被人偷走所有的錢。

▲▼富2代窮夫婦家2天1夜：大開眼界！　離別送2禮物…窮婦淚崩「不用睡地上了」。（圖／翻攝自youtube）

▲奢侈品勞力士錶是艾力克斯最愛的飾品。（圖／翻攝自youtube）

留宿期間，艾力克斯成功達成珍給他的購物任務，用15英鎊（約新台幣600元）買了晚餐所需的全部食材，還有甜點可以吃，「我很訝異15英鎊竟然可以買到這麼多東西，真是大開眼界。」安東尼也帶艾力克斯到房屋仲介公司發傳單，「我年輕的時候吸毒又偷父母的錢，16歲被趕出家裡，2年來都在市中心到處流浪」，在旅館認識珍之後，決定重新振作，「珍讓我變得正直，兒子出生後，家人就變成我生命中第一重要的事。」

艾力克斯被安東尼的自白深深感動，「我不知道我把多少事物都當成理所當然，包括桌上的食物、一個能夠遮風避雨的地方。」艾力克斯趁著第2天晚餐時，送上一組床架給安東尼一家，讓他們又驚又喜，也跟安東尼合力將床架組好。

▲▼富2代窮夫婦家2天1夜：大開眼界！　離別送2禮物…窮婦淚崩「不用睡地上了」。（圖／翻攝自youtube）

▲珍收到艾力克斯送的禮物後，開心得流下眼淚。（圖／翻攝自youtube）

回家之前，艾力克斯拿出第2份禮物「黑潭主題樂園入場券」，並附上火車票，要彌補安東尼一家之前的遺憾。他在感謝卡上寫道，「謝謝你們的招待，讓我體驗你們的生活，我真的大開眼界，終於知道對某些人來說，生活是如此逼人，你們讓我學到很多，我會把這些應用在往後的生活上。」

艾力克斯在經歷貧窮生活的洗禮後，回家甚至會到廚房幫忙媽媽煮飯。珍收到禮物後，開心流下淚來，「他其實不必這麼做，他是有想過要買些東西給我們，這幫我們減輕了很大的負擔。」

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