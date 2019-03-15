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2個月住院7次！母拿針頭灌「自身血」給殘疾兒　竟只為了「求關注」

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國際中心／綜合報導

美國29歲媽媽伊莉莎白（Elizabeth Malone）害怕5歲的殘疾兒子，得不到醫生跟護士完善的照料，竟然將自己的血液利用針筒，灌入兒子鼻中求關注；而這樣的作為卻讓孩子受苦，不僅因為血液感染發高燒，若是沒有人及時發現很可能就這樣死亡。

根據外媒報導，伊莉莎白的兒子在2018年4月時，因為嘴部跟氣切造口的地方出血，緊急被送到醫院治療，而這已經是他在2個月內，因為不明原因出血第7次住院；一直到一名護士在伊莉莎白的袖子中發現被藏起來的針管，以及一張血淋淋的紙巾被放在浴室裡，大家才發現伊莉莎白對兒子做下的罪刑。

醫院從病房內的監視錄影器中發現，伊莉莎白趁著四下無人的時候，拿出一管裝有自己血液的針管，注入兒子的氣管套管和中央靜脈導管中，隨後抓了一隻絨毛娃娃放在小孩身邊，便按下緊急服務鈴請醫生護士前來。

警方接獲報案之後，立即在4月25日時以虐待兒童罪嫌，將伊莉莎白逮捕；最初伊莉莎白否認所有罪刑，後來才向警方供稱將自己的血液注入兒子身體裡，這樣做是為了獲得院方的關注。報導中指出，小男孩在被注射母親的血液之後，遭到感染並且發高燒，若是沒有得到適當的治療，很有可能面臨死亡的風險。

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關鍵字：關注,血液,針頭

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