憤怒媽淚灑教育部！抗議「小5兒在校看見彩虹旗」：下一代多數是正常的

▲媽媽淚灑教育部，抗議「小5兒在校看見彩虹旗」。（圖／翻攝自劉宇臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

教育部12日召開「性別平等教育施行細則第13條修正草案諮詢會議」，下一代幸福聯盟及相關家長團體率眾到場抗議，並表示國中小應停止予以同志教育，支持與反對者險些爆發衝突。此外，還有小學生家長哭訴說，自己小5的孩子竟在學校看到彩虹旗，質疑「小5學生有必要上這種課程嗎？」、「我覺得非常憤怒！」

網路名人、同婚支持者「四叉貓」劉宇12日就在臉書曝光現場畫面，影片可以看見有一名母親表示，目前就讀小學5年級的兒子在上美術課時，老師竟讓他觀看葉永鋕的性別平等宣導，她落淚說：「告訴我，為什麼要上性別平等教育，這跟美術課到底有什麼關係」旁邊還有人幫腔說「這是偷渡啦！」

這位媽媽哽咽說，「我不知道為什麼美術課要上這種東西，這個不就是置入性行銷嗎？那到底在行銷什麼東西呢？」、「然後孩子看到了彩虹旗，請問一下小學5年級有需要上到這種課程嗎？」、「我覺得非常憤怒」其他人則強調，他們絕對不是反同勢力，只是為了孩子才走上街頭，「下一代大多數都是正常的。」

▲知名實況主「潔哥」李秉潔也在個人臉書轉貼影片。（圖／翻攝自李秉潔臉書）

知名實況主「潔哥」李秉潔也在個人臉書轉貼影片，並且在旁邊留言表示，「我把這影片分享到我個人臉書，是因為她們真的是很好的借鑑！」直言鏡頭前的這些家長是情緒勒索的完美模範，「如果有一天我也有了小孩，絕對不能變成這樣的家長……」、「當他們的孩子也太可憐QQ」。

下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩表示，教育部至今未回應公投結果予以修法、允許國中小各級學校實施同志教育，12日還找「反對公投結果」的團體來諮詢，包含性別平等教育協會、人本教育基金會等，痛斥教育部執意推動同志教育的企圖，她再次重申說，去年公投已是全民共識，「孩子是家長的、不是社運團體的」