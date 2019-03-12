　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憤怒媽淚灑教育部！抗議「小5兒在校看見彩虹旗」：下一代多數是正常的

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼小5生在校看到彩虹旗　家長們憤怒「下一代多數是正常的」。（圖／翻攝自劉宇臉書）

▲媽媽淚灑教育部，抗議「小5兒在校看見彩虹旗」。（圖／翻攝自劉宇臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

教育部12日召開「性別平等教育施行細則第13條修正草案諮詢會議」，下一代幸福聯盟及相關家長團體率眾到場抗議，並表示國中小應停止予以同志教育，支持與反對者險些爆發衝突。此外，還有小學生家長哭訴說，自己小5的孩子竟在學校看到彩虹旗，質疑「小5學生有必要上這種課程嗎？」、「我覺得非常憤怒！」

網路名人、同婚支持者「四叉貓」劉宇12日就在臉書曝光現場畫面，影片可以看見有一名母親表示，目前就讀小學5年級的兒子在上美術課時，老師竟讓他觀看葉永鋕的性別平等宣導，她落淚說：「告訴我，為什麼要上性別平等教育，這跟美術課到底有什麼關係」旁邊還有人幫腔說「這是偷渡啦！」

這位媽媽哽咽說，「我不知道為什麼美術課要上這種東西，這個不就是置入性行銷嗎？那到底在行銷什麼東西呢？」、「然後孩子看到了彩虹旗，請問一下小學5年級有需要上到這種課程嗎？」、「我覺得非常憤怒」其他人則強調，他們絕對不是反同勢力，只是為了孩子才走上街頭，「下一代大多數都是正常的。」

▲▼小5生在校看到彩虹旗　家長們憤怒「下一代多數是正常的」。（圖／翻攝自李秉潔臉書）

▲知名實況主「潔哥」李秉潔也在個人臉書轉貼影片。（圖／翻攝自李秉潔臉書）

知名實況主「潔哥」李秉潔也在個人臉書轉貼影片，並且在旁邊留言表示，「我把這影片分享到我個人臉書，是因為她們真的是很好的借鑑！」直言鏡頭前的這些家長是情緒勒索的完美模範，「如果有一天我也有了小孩，絕對不能變成這樣的家長……」、「當他們的孩子也太可憐QQ」。

下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩表示，教育部至今未回應公投結果予以修法、允許國中小各級學校實施同志教育，12日還找「反對公投結果」的團體來諮詢，包含性別平等教育協會、人本教育基金會等，痛斥教育部執意推動同志教育的企圖，她再次重申說，去年公投已是全民共識，「孩子是家長的、不是社運團體的」

ET快訊
獨／普悠瑪最新行政調查報告曝！林佳龍怒了：我沒辦法接受
鄭俊英揪朋友變態對話流出：一起XX吧　被虧：你已經在做了

關鍵字：同性戀,同性婚姻,同婚,教導,孩子,性別平等

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

參訪獨立廣場及自由鐘　林右昌：自由民主得來不易！不容傷害

知法犯法！偽造文書向地下錢莊借錢　監委彈劾法務部科長

曖昧保留「徵召韓國瑜」分裂藍營？朱立倫：4月登記以前決定！

憤怒媽淚灑教育部！抗議「小5兒在校看見彩虹旗」：下一代多數是正常的

柯文哲願出資幫新北建淡北道路　丁守中：市民情何以堪？

蔡英文煮芝麻拌麵引搶購熱潮　善化農會推限時優惠

朱立倫：若我們不夠努力韓國瑜是最大希望「但要徵召就別辦初選」

錢這樣花？　蔡英文捐100萬美元給美國「國際宗教自由基金」

市長一任四年說惹議　吳子嘉：韓國瑜百分之百選總統

全球城市小姐冠軍「帶聘禮要招贅」　韓國瑜楞笑：當然沒問題　

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

ATM存錢！後方男持刀搶走1萬… 瞄一眼「戶頭餘額」冷笑秒還她

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

侯昌明參加失智父「畢業典禮」　哽咽告訴他：你放心去吧...

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

王嘉爾.蕭敬騰.陳粒新歌全球首唱　選手驚見MATZKA..一唱就過關

參訪獨立廣場及自由鐘　林右昌：自由民主得來不易！不容傷害

知法犯法！偽造文書向地下錢莊借錢　監委彈劾法務部科長

曖昧保留「徵召韓國瑜」分裂藍營？朱立倫：4月登記以前決定！

憤怒媽淚灑教育部！抗議「小5兒在校看見彩虹旗」：下一代多數是正常的

柯文哲願出資幫新北建淡北道路　丁守中：市民情何以堪？

蔡英文煮芝麻拌麵引搶購熱潮　善化農會推限時優惠

朱立倫：若我們不夠努力韓國瑜是最大希望「但要徵召就別辦初選」

錢這樣花？　蔡英文捐100萬美元給美國「國際宗教自由基金」

市長一任四年說惹議　吳子嘉：韓國瑜百分之百選總統

全球城市小姐冠軍「帶聘禮要招贅」　韓國瑜楞笑：當然沒問題　

友達自己種櫻花步道　12年全球廠區種下百萬棵樹木

車市連8個月下滑　「關廠風」吹向大陸韓資起亞汽車

李易哭訴「蛋蛋痛」　愛妻六月毒舌回：完了，睪丸癌

中職／索沙6局好投飆速151　林哲瑄開轟率富邦4比1桃猿

總銷700億、60間建商建案一次看　新竹2019住宅博覽會22日開跑

「再教育營」有多少人　新疆自治區主席：是職業技能培訓中心

雲頂郵輪集團聯手台北萬豪　探索夢號吃得到頂級鐵板燒

中學五人制／南區冠軍爽文落分組第二　教練自認負最大責任

快訊／竹北木材工廠大火　爆炸聲不斷嚇壞民眾

孫安佐「我一定要回答嗎」　臭臉直接開嗆⋯全場尷尬

政治熱門新聞

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週..

陳佩琪曝柯文哲很孤獨　柯P妹：..

呱吉公開「北市議員薪資」細項

白狼停戰館長了　只針對台獨政客

盧秀燕籲中央好好解決空污

星「高雄專區」下架　韓國瑜曝真..

貓熊不來高雄了！提案人改口：個..

貓熊送韓國瑜…年賺50億！他提..

懶人包統整　潘恆旭6大失言風波

王浩宇：拿起筆桿保衛台灣　反嗆..

高雄警局長遭議長狠嗆「自愛點」

兒子在校看見彩虹旗　母哽咽抗議

蔡英文將6度出訪友邦　不去吉里..

蔡英文臉書PO文　解析國安會議..

更多熱門

相關新聞

雷皓明／性別歧視下的《法律女王》

改編真人實事的《法律女王》（On the Basis of Sex），講述美國最高法院大法官露絲拜德金斯伯格爭取兩性平權。法律中基於性別所生的限制，源自於社會價值觀的投射，因此偏見被當成真理，就會對特定族群產生壓迫。

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝光

時力提異國同婚　蔡正元：搞死台灣

美國女足開告協會！控薪酬性別歧視

遠嫁偏鄉！全職媽人生剩孩子和家務

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 金門防疫戰 王令麟 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝光

台中RX男載失智爺回家　聽到對方驚人背景

勝利群組爆「有大咖女星私密片」

獨／通知輕生案　警見死者是親兒

鄭俊英「老司機群組」對話渣爆！

見女友小王共浴！他一封簡訊→結局神展

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週日補請

「聽到床搖晃」人妻凌晨驚見老公床戰義兄女兒

姜丹尼爾是導火線？網紅點破：勝利是擋箭牌

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒還她

被嫌沒出息！9年後他曝光月薪　前女友哭了

早餐吃1顆蛋超棒！「5大好處曝光」

北捷驚見90°直角方塊頭！12級風吹不動

0元來台環島！版畫家遭爆「吃定台灣人」

她月台往返8趟崩潰！長榮妹神救援

更多

最夯影音

更多

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

ATM存錢！後方男持刀搶走1萬… 瞄一眼「戶頭餘額」冷笑秒還她

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面