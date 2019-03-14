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台語歌手楊靜吃「小16歲」嫩草溫瀚龍　夫求償150萬判賠15萬

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▲▼39歲女星楊靜與23歲溫瀚龍。（圖／取自溫瀚龍、楊靜臉書）

▲女星楊靜與溫瀚龍爆姦情，楊夫怒求償150萬元。（圖／取自溫瀚龍、楊靜臉書）

突發中心／新北報導

39歲台語歌手楊靜被爆隱婚生子，且與小16歲的新星溫瀚龍經常一起進出東海大學附近某飯店，經《壹週刊》爆出姦情後，2人竟沒有因此收斂，又再度共宿商旅，二度鬧上週刊版面。楊靜事後與丈夫離婚，但楊夫不滿溫男從未表示歉意，憤而求償150萬元，新北地院14日判溫男需賠楊夫15萬元精神撫慰金。

據《壹週刊》報導，楊靜隱瞞已婚生子事實，又與台語歌壇新秀溫瀚龍過從甚密。2018年8月13日楊靜結束宜蘭活動後，與溫男回到台北在海產店飽餐，離開後前往旅店直到凌晨都沒有離開。楊靜事後表示與先生已經分居，對方在結婚第2年就開始吃喝嫖賭，更輸了3000萬，兩人婚姻早出現裂痕，至於是否和溫瀚龍交往，她發誓沒有，否認到底。

▲▼楊靜、溫瀚龍。（圖／翻攝自楊靜、溫瀚龍臉書）

▲爆料人士不滿楊靜隱婚生子還吃嫩草，因此向週刊揭發此事。（圖／翻攝自楊靜、溫瀚龍臉書）

然而，2人姦情經過楊夫調查後發現，楊靜與溫男自2018年4月就互稱老公、老婆，甚至還在彼此身上刺上對方的英文名字，楊夫也在同年10月與楊靜簽字離婚。2人離婚後，楊夫在親友面前顏面盡失，還經常有人在他背後竊竊私語，讓他大受打擊，且溫男事後並無任何悔意，也從未有一句道歉，讓他氣得求償150萬元精神撫慰金。

法院審理時，溫男自始至終都未出庭，也未提出書狀聲明，此外，對於楊靜的否認，楊夫提出的報導及對話紀錄內容足以證明2人姦情，因此認定2人行為已逾越一般男女社交，破壞楊夫婚姻，判溫男須賠償楊夫15萬元。

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關鍵字：楊靜,台語歌手,溫瀚龍

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