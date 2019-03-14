宜蘭廚師起衝突　1把水果刀刺殺2名同事

▲宜蘭吳姓廚師與同事口角互毆後，持水果刀刺傷同事，連來救人另一同事也被殺傷，宜蘭地方法院審結判吳姓廚師共6年徒刑。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

在同一家遊藝場工作的吳姓廚師，與李姓、黃姓男子因工作鬧的不愉快，吳男與李男爆發口角互毆，吳男氣不過，酒後去超市買了一把水果刀，回到遊藝場後，朝李男胸部跟腹部猛刺，黃男聽到李男呼救欲奪刀搶救，反遭劃傷腹部，兩傷者送醫均倖免於難。宜蘭地方法院審理後，依殺人未遂、傷害罪，判吳姓廚師6年徒刑。



判決書指出，58歲吳姓廚師與李姓、黃姓男子在宜蘭礁溪同一家遊藝場工作。2018年9月12日凌晨1時許，吳男與李男在遊藝場的廚房內，因工作細故爆發口角，吳男遭李男打傷。



吳男事後報警處理並至醫院包紮傷口後，但心有未甘，酒後跑到附近一間超市買了1把長20公分的水果刀，2018年9月12日凌晨3時許，折返遊藝場附近防火巷，襲擊李男，持刀朝李男胸、腹部連刺2刀，造成李男胸腹部穿刺傷。



當時聽到李男呼救聲的黃男，發現吳男正要對李男再刺第3刀，黃男衝上前阻擋並企圖奪下水果刀，兩人互搶刀時，黃男腹部被水果刀劃傷，腹內器官受傷、體腔開放性傷口，吳男見狀立刻拔腿逃逸，受傷的李、黃兩人，被緊急送往羅東聖母醫院及陽大醫院搶救。



經搶救，李男左胸、左腹各有撕裂傷5×2.5 及6 ×2.5 公分，傷口相當深，而出面搭救的黃男傷重，到院後一度發出命危通知，經搶救才逃過死劫。



吳男落網坦承犯案，但法官認為，吳男接連近距離攻擊李男重要部位，從其傷勢研判，當時吳男用力甚猛，行兇後見李男受傷，不僅沒有施救，還一再舉刀刺殺，有殺人犯意。



另，吳男供稱，當時他喝醉酒，他與黃男並無恩怨，也無意傷害黃男，黃男出手搭救李男時，雙方爭搶水果刀才不慎劃傷黃男，隨後他立刻逃逸，法官認為此部分犯傷害罪。



法官認為，吳男持水果刀殺害李男及傷害黃男，所為殺人未遂與傷害犯行，犯意各別，行為互殊，分論併罰。另吳男雖坦承犯行，但未與2名被害人達成和解，過去有妨害自由、詐欺及妨害公務等前科，殺人未遂罪部分判處5年6個月徒刑，傷害罪則判8個月，應執行有期徒刑6年。