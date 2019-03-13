台灣漁船遭大陸漁船撞損　海巡署：謀星艦等前往協助處理

記者游芳男／宜蘭報導

有關屏東東港籍漁船「魚進滿6號」，在棉花嶼東北方海域，遭大陸漁船「閩豐海00699」號碰撞船體受損案，海巡署表示，接獲通報後，立即調派澳底隊、基隆隊巡防艇及北機隊謀星艦前往協助處理，「魚」船船長通聯謀星艦時表示，已與「豐」船達成初步和解，目前無須任何協助；未來雙方仍未達成和解，將由該署函請陸委會協助處理求償等事宜。

蘇澳海巡隊表示，屏東東港籍漁船「魚進滿6號」，8日上午11時10分在基隆棉花嶼東北方約7浬處海域，忽遭「閩豐海00699」從右後方衝撞，當時「魚」船已有向蘭陽臺（蘇澳區漁會漁業電台）報案，惟「豐」船表示欲私下和解，並提供在台友人聯絡方式與「魚」船洽談和解事宜。

海巡署接獲通報後，立即調派澳底隊、基隆隊巡防艇及北機隊謀星艦前往處理，「魚」船船長通聯謀星艦時說已與「豐」船達成初步和解，目前無須任何協助，謀星艦即恢復正常勤務。

另依據該署「常用勤務執行標準作業程式彙編」，民事案件以達成兩造和解為原則。蘇澳巡隊已製作訪談筆錄，並前往全福造船廠拍攝「魚」船水線下跡證，相關卷證將交由事發管轄的澳底海巡隊彙辦。

若兩造雙方仍未達成和解，將由澳底海巡隊報海巡署函請行政院大陸委員會協助處理後續求償等事宜。

另，澳區延繩釣協會亦表示將透過全國漁會系統向福建區漁會取得聯繫溝通管道，全力協助漁民洽談和解事宜。

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