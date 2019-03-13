　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

台灣漁船遭大陸漁船撞損　海巡署：謀星艦等前往協助處理

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼遭屏東東港籍「魚進滿6號」漁船指控撞損右後舷的中國福建閩海豐00699號漁船。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

有關屏東東港籍漁船「魚進滿6號」，在棉花嶼東北方海域，遭大陸漁船「閩豐海00699」號碰撞船體受損案，海巡署表示，接獲通報後，立即調派澳底隊、基隆隊巡防艇及北機隊謀星艦前往協助處理，「魚」船船長通聯謀星艦時表示，已與「豐」船達成初步和解，目前無須任何協助；未來雙方仍未達成和解，將由該署函請陸委會協助處理求償等事宜。

蘇澳海巡隊表示，屏東東港籍漁船「魚進滿6號」，8日上午11時10分在基隆棉花嶼東北方約7浬處海域，忽遭「閩豐海00699」從右後方衝撞，當時「魚」船已有向蘭陽臺（蘇澳區漁會漁業電台）報案，惟「豐」船表示欲私下和解，並提供在台友人聯絡方式與「魚」船洽談和解事宜。

海巡署接獲通報後，立即調派澳底隊、基隆隊巡防艇及北機隊謀星艦前往處理，「魚」船船長通聯謀星艦時說已與「豐」船達成初步和解，目前無須任何協助，謀星艦即恢復正常勤務。

另依據該署「常用勤務執行標準作業程式彙編」，民事案件以達成兩造和解為原則。蘇澳巡隊已製作訪談筆錄，並前往全福造船廠拍攝「魚」船水線下跡證，相關卷證將交由事發管轄的澳底海巡隊彙辦。

若兩造雙方仍未達成和解，將由澳底海巡隊報海巡署函請行政院大陸委員會協助處理後續求償等事宜。

另，澳區延繩釣協會亦表示將透過全國漁會系統向福建區漁會取得聯繫溝通管道，全力協助漁民洽談和解事宜。

【相關新聞】

►大陸漁船「侵門踏戶」　棉花嶼海域撞損台灣漁船

ET快訊
遠航飛長灘島航班降落後「偏移跑道」！機上121名旅客驚魂
爭睹「國民女神」韓冰合體「站神」蔣萬安！三重民眾擠爆夜市
理科太太拍片「在家做子宮頸癌篩檢」涉違法　最高恐罰500萬

關鍵字：宜蘭,漁船相撞,魚進滿6號

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／奪命影像曝光！女走北車斑馬線　5秒後遭公車右轉輾爆頭慘死

影／媽媽送的20歲生日禮是186萬LEXUS　彰化富少開1年酒駕撞爛

成醫職場霸凌！他闖開刀房「猛砍護理師7刀」　體循師被判1年

新竹「詭異蜈蚣陣」？號誌燈故障20分鐘　機車停成「貪食蛇」

酒駕失控撞斷路燈　高雄男彈副駕「彎腰對折」痛苦抽搐

更新／北市百齡橋下「浮屍趴渠溝」！　詭母子倒旁邊草地

快訊／彰化住宅驚傳火警！7樓起火「8樓4人受困」…警消衝火場救人

快訊／中華科大驚傳墜樓！20歲男大生全身骨折　無呼吸心跳送醫

台灣漁船遭大陸漁船撞損　海巡署：謀星艦等前往協助處理

忍無可忍！派出所長發酒瘋逼走菜鳥　基層怒檢舉讓他被拔官

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

楊超越「徒手抓雞」帥炸　膝蓋劈柴比男生會生火！

鄭俊英回韓接受調查！ 保安暴力推走記者現場混亂

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

勝利老司機群組爆「有大咖女星私密片」　鄭俊英神隱13hrs「經紀公司出面道歉」

快訊／彰化住宅驚傳火警！7樓起火「8樓4人受困」…警消衝火場救人

快訊／中華科大驚傳墜樓！20歲男大生全身骨折　無呼吸心跳送醫

台灣漁船遭大陸漁船撞損　海巡署：謀星艦等前往協助處理

忍無可忍！派出所長發酒瘋逼走菜鳥　基層怒檢舉讓他被拔官

海巡役男搞大少女肚子認罪獲緩刑　醫師幫墮胎要坐牢

藝人「康龍」妻命喪火窟　兒竟染毒縱火燒機車…他嘆：也沒辦法

外籍男車窗貼「愛台灣」國旗　逆向搶停車位還嗆「為什麼不可以！」　

家門前移車右後輪驚見「18根螺絲釘」　原PO：存心要給你破的

涉性侵出不了國　鈕承澤提起抗告：法院沒說清楚理由

淡大女學生最後身影曝光！與16歲男「親密走出超商」同居士林租屋處

快訊／彰化住宅驚傳火警！7樓起火「8樓4人受困」…警消衝火場救人

外幣存款屢創新高　外幣信託照顧海外子女

反轉！崔鍾訓行賄警方掩蓋酒駕　拿錢幫忙是女星老公...勝利也知情

最高層級賽事四月降臨台北！《爐石戰記》世界總決賽門票開賣

豆汁你敢嚐試嗎？北京道地暗黑料理　在地人的早餐

又是波音！飛美國航班緊急折返北京　達美航空公布原因

葉美麗再聲明錦江集團恐得昆山奇美經營權　誠美材：已通過增資案

用釣的太慢了！林口也有流水泰國蝦吃到飽試賣中

遠航飛長灘島航班降落後「偏移跑道」　機上121名旅客驚魂！

《驚奇隊長》隱藏第3個片尾彩蛋！裘德洛「最後結局」超悲慘

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

社會熱門新聞

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女..

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔..

「妳裙子裡別穿」　人夫約小三陽..

更／百齡橋下浮屍　證實為淡大女..

即／血濺忠孝西路！台北女過馬路..

才剛電話報平安　3小時後女兒慘..

即／中和一家5人被圍毆　全送醫

「推我一把的人」輕生醫LINE..

即／20歲女「爬到3樓」　媽媽..

變態！道士趁女子體虛　壓在神桌..

淡大女學生陳屍百齡橋　詭男假冒..

更／北市百齡橋下浮屍趴渠溝　詭..

淡大女學生最後身影曝光　與他親..

更多熱門

相關新聞

礁溪國中男排全國冠軍　家長高興不起來

勇奪全國國中排球甲級聯賽冠軍，隊員家長卻高興不起來！宜蘭礁溪國中男子排球隊，8日首次為宜縣在全國國中排球甲級聯賽中拿下冠軍杯，宜蘭縣長林姿妙13日前往頒獎道賀，有隊員家長當面陳情，感慨宜蘭無高中職排球隊，「即使國中摘冠，最後仍得到其他縣市打拼，就像是幫外縣市培育人才。

春遊太平山坐看雲起時

砂石車追撞轎車卡水溝　電桿也遭擊落

大陸漁船棉花嶼海域撞損台灣漁船

宜蘭分租公寓起火　警消救出6人

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」

她發「我的失約男友」　10天後結婚閃瞎千人

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！

Selina心碎淚吻愛犬Pinky！105字告別

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感嘆

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女騎士慘死

快訊／迪士尼、福斯3月20日合併

男友狂嫌胖：妳肉都跑出來　纖細妹決定分手

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

鄭俊英被狠狠追打！攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳

男友拉她進誇誇群　3分鐘捧上天堂超羞恥

更多

最夯影音

更多

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面