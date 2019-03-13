礁溪國中男排奪全國冠軍　「幫外縣市培育人才」家長高興不起來

▲宜蘭礁溪國中男子排球隊，8日首次為宜縣在全國國中排球甲級聯賽中拿下冠軍杯，宜蘭縣長林姿妙13日前往頒獎祝獲。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

勇奪全國國中排球甲級聯賽冠軍，隊員家長卻高興不起來！宜蘭礁溪國中男子排球隊，8日首次為宜縣在國中排球甲級聯賽中拿下冠軍杯，宜蘭縣長林姿妙13日前往頒獎道賀，有隊員家長當面陳情，感慨宜蘭無高中職排球隊，「即使國中摘冠，最後仍得到其他縣市打拼，就像是幫外縣市培育人才；宜蘭教育處表示，已跟縣內高中職接洽成立排球隊，以留住縣內人才。

成軍4年的礁溪國中排球隊，男、女排球員共有41人，8日在台北市立大學舉辦的甲組聯賽中，擊敗尋求2連霸的勁旅北安國中，摘下全國總冠軍，其中隊員陳柏勳拿下個人MVP、施宇祥則奪得最佳邊線攻擊球員、潛力球員兩項大獎。

礁溪國中、國小發展排球運動多年，兩校採一條龍方式訓練，這次的冠軍隊員中多數為礁溪國小畢業；不過，宜蘭縣無高中職有甲組排球隊，有球員家長感慨，即使拿下冠軍，國3隊員仍得面臨宜蘭無高中職球隊可以參與，被迫往西部縣市求學。

縣長林姿妙、立委陳歐珀13日到礁溪國中頒獎道賀，隊員家長林廉凱當面向林姿妙陳情，同是拿下高中組甲級聯賽冠軍的豐原高商、亞軍的瑞芳高工，兩校許多球員都來自礁溪，高中組甲級冠亞軍賽如同「自己人打自己人」，看在他們國3家長心裡感到心痛。

「縣內人才應該留在宜蘭」林廉凱說，身為家長，若孩子留在家鄉，不僅可以提供最大支持，也是為故鄉爭光，希望縣府協助爭取縣內高中職成立球隊，讓宜蘭小孩為家鄉打拼。

對此，林姿妙表示，她已請教育處與各高中職接洽，預計近期就有好消息，落實宜蘭縣排球隊伍的3級制度。