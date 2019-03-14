6秒內載完2GB高清影片　三星S10 5G版4月韓國上市

▲ 三星發表的Galaxy S10 5G手機。（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

三星在今年2/20舉行的發表會中發表了Galaxy Fold摺疊螢幕手機與4支Galaxy S10系列新機，除了摺疊手機外，Galaxy S10 5G版本也相當令人驚豔，5G版本的Galaxy S10擁有12GB RAM+1TB ROM內存，前後總共有6個攝像頭，但最大亮點還是內置了5G處理器。

綜合外媒報導，韓國電信運營商SK Telecom週三（3/13）表示，已成功完成三星電子公司首款5G智慧型手機的網絡測試。SK Telecom稱其雙連接技術結合了5G和4G LTE行動網絡，將為三星的Galaxy S10 5G型號提供高達每秒2.65 Gbps的無線速度，並預計於4月中旬上架。

SK Telecom說明，由雙網絡驅動的5G智慧型手機可以比單獨5G連接的設備發送數據快80％，使Galaxy S10 5G版本能夠在短短6秒內下載2 GB的高清電影；SK Telecom將在初期支持2.6 Gbps的數據傳輸速度，並在今年上半年將速度提升至2.7 Gbps，在該數據速率上，傳輸3Gbps的視頻只需要9秒鐘。

高通表示，其下一代Snapdragon X55處理器將在5G模式下達到7Gbps，在支持4G網絡上將達到2.5Gbps，但具有該處理器的設備在2019年底之前都無法使用；而目前大多數4G旗艦智能手機的峰值大約為1Gbps。

Galaxy S10 5G的數據性能可能會因國家而異，因在其美國手機中使用高通晶片、在韓國手機中使用三星晶片；另外也可能與具體國家的5G網絡差異相關，但三星尚未對此表示明確回應。

Galaxy S10 5G預計將於4月份在韓國推出，三星表示，Verizon將成為第一家提供這款手機的美國運營商，預計於4月11日推出。