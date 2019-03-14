第一個「真5G」服務來了！每月資費竟要價3260元

▲美國電信業者Verizon將成為全球首家提供真5G行動網路的電信商。（圖／CFP）

科技中心／綜合報導

美國電信業者威訊通訊（Verizon）宣布，將成為全球首家提供真5G行動網路的電信商，將自4月11日起正式上線，在美國芝加哥及明尼亞波利斯提供服務。其中最高級的方案每月要價105美元（約新台幣3260元）。

Verizon強調此為符合5G標準的5G行動網路，在4月11日正式於芝加哥及明尼亞波利斯上線後，計畫「迅速擴大服務範圍」。而Verizon推出用於支援5G上網的設備並非外界猜測的三星Galaxy S10 5G版本，而是Moto Z3，該機款須透過5G模組來實現5G聯網。接下來Verizon還陸續支援多款5G手機，如首波未入選的Galaxy S10 5G及LG的V50 ThinQ。

Verizon的5G資費方案起始價為85美元，首批上線城市還推出前90天免費的活動，而原先要價350美元的5G Moto模組則僅要價50美元。資費分為3種方案：

1. 基礎資費每月85美元（約新台幣2639元），此方案流量無上限，但網速將降至類似3G網路的600Kbps。僅能觀看480p影片，分享熱點速度很慢幾乎無法使用。

2. 進階資費每月95美元（約新台幣2949元），此方案依然沒有流量限制，網速則較基礎方案快得多，可以觀看720p影片，同時還能享受22GB的LTE網路下不限速的流量（可以在LTE網路下，不限速的分享15GB的移動熱點）。

3. 高級資費每月105美元（約新台幣3260元），始方案能體驗到最真實的5G移動網路，據Verizon的說法，網速可達625MB/s，同時還能享受75GB不限速的LTE網路流量。

Verizon指出，當使用者離開5G服務範圍後，5G設備將會自動切換至4G。目前在芝加哥僅有5個特定區域被列入5G服務範圍內，包括洛普區（The Loop）、壯麗大道（Magnificent Mile）、黃金海岸（The Gold Coast）、北河岸（River North）、舊城區（Old Town）。而明尼亞波利斯的範圍則在Downtown West、Downtown East及Elliot Park。Verizon承諾今年將再陸續加入30幾個城市。