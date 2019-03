手機不僅能滑還會擋煞！拉弓男「射出奪命箭」　手機神救援讓他逃過死神召喚

▲男子的智慧型手機幫他擋下死神的召喚。(圖/翻攝自推特)

國際中心/綜合報導

智慧型手機的新功能!澳洲一名43歲的男子在自家外頭和另一名男子起了衝突,像許多人一樣,他拿起手機想錄下對方的行為,沒想到被對方拿起弓和箭射向他。在生死一瞬間,幸好男子的智慧型手機幫他擋下了弓箭,最後只被劃出一小道傷口;警方也在不久後逮捕後逮捕射箭的男子。

根據英國BBC報導,事發地點在新南威爾斯州(New South Wales),距離觀光勝地黃金海岸(Gold Coast)100公里遠的寧賓(Nimbin)。

▲男子的智慧型手機幫他擋下死神的召喚。(圖/翻攝自推特)

一名39歲的男子13日帶著弓和箭來到43歲男子家門口,原本就認識的2人當下起了口角。受害者當時拿起手機朝對方錄影,沒想到被突如其來的飛箭射中手機左上角,弓箭雖然射穿手機螢幕,但箭頭當下就被卡住,整支手機就連著弓箭砸向受害者的臉部。

多虧手機的功勞,受害者最後只有臉部受了一點輕傷,如果手機沒有擋下這支致命武器,後果將不堪設想。這名攻擊人的男子被檢警依襲擊和破壞財產的罪名起訴,全案將在4月開庭審理。

Man charged after firing bow and arrow at man - Nimbinhttps://t.co/OdBngjDTtW pic.twitter.com/7iFWHc1wEq