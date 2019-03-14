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手機不僅能滑還會擋煞！拉弓男「射出奪命箭」　手機神救援讓他逃過死神召喚

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▲▼智慧型手機神救援！2澳洲男起衝突「怒射弓箭」　他撿回一命。（圖／翻攝自推特）

▲男子的智慧型手機幫他擋下死神的召喚。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

智慧型手機的新功能！澳洲一名43歲的男子在自家外頭和另一名男子起了衝突，像許多人一樣，他拿起手機想錄下對方的行為，沒想到被對方拿起弓和箭射向他。在生死一瞬間，幸好男子的智慧型手機幫他擋下了弓箭，最後只被劃出一小道傷口；警方也在不久後逮捕後逮捕射箭的男子。

根據英國BBC報導，事發地點在新南威爾斯州（New South Wales），距離觀光勝地黃金海岸（Gold Coast）100公里遠的寧賓（Nimbin）。

▲▼智慧型手機神救援！2澳洲男起衝突「怒射弓箭」　他撿回一命。（圖／翻攝自推特）

▲男子的智慧型手機幫他擋下死神的召喚。（圖／翻攝自推特） 

一名39歲的男子13日帶著弓和箭來到43歲男子家門口，原本就認識的2人當下起了口角。受害者當時拿起手機朝對方錄影，沒想到被突如其來的飛箭射中手機左上角，弓箭雖然射穿手機螢幕，但箭頭當下就被卡住，整支手機就連著弓箭砸向受害者的臉部。

多虧手機的功勞，受害者最後只有臉部受了一點輕傷，如果手機沒有擋下這支致命武器，後果將不堪設想。這名攻擊人的男子被檢警依襲擊和破壞財產的罪名起訴，全案將在4月開庭審理。



 

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關鍵字：澳洲,新南威爾斯州,New South Wales

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