▲粉嫩神社超好拍！泡泡先生陪你賞櫻，4款御守杯幸福一整年。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲全家板橋板農店有粉紅色胖嘟嘟的泡泡先生包店設計，讓民眾的少女心噴發。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

浪漫的櫻花季來臨，很多人都想飛到日本賞櫻，但是如果你無法飛到日本的話也沒有關係，因為現在到全家有粉嫩的嫩紅神社概念店，陪你一起賞櫻花、喝咖啡，來到全家板橋板農店，在店外就可以看到獨家超萌的泡泡先生包店設計，在店內特別設計超浪漫的情侶打卡拍照牆，而購買Let’s Café 還能獲得祈願貼紙，讓你不用飛到日本祈願，在台灣就能願望成真。

▲▼店內店外都可以看到獨家超萌的泡泡先生，還有粉嫩神社可以祈願。

搭配粉嫩的花漾春櫻祭，全家推出Let’s Café限量四款櫻花御守杯，分別是戀愛、事業、開運、以及財富，每天來杯療癒的櫻花御守杯，幫自己和朋友打氣一下，就能活力滿滿，若是集滿四款就能夠幸福幸運的過一整年，不僅如此 ，全家更要粉出新高度，超夢幻的粉紅蜜桃蘋果酷繽沙，有白色、粉色、黃色3種超美漸層顏色，讓民眾大喊太療癒了！

▲全家推出Let’s Café限量四款櫻花御守杯，分別是戀愛、事業、開運、以及財富。

民眾蔡先生表示「櫻花御守杯做得很用心，每次買都很期待看到不同的御守」，「我還蠻喜歡神社這個感覺，因為在台灣這個地方，你很少看到有櫻花又有神社的感覺，這樣可以跟女朋友來這邊，寫寫自己祝福的話，讓2019年變得更開心更愉快」。

▲超夢幻的粉紅蜜桃蘋果酷繽沙，有白色、粉色、黃色3種超美漸層顏色。

▲民眾王小姐表示「很好喝」，喝起來能吃的到蘋果丁，蜜桃加上蘋果的味道很香甜。

民眾王小姐則提到「粉紅色的泡泡先生包店設計太療癒了」，「因為我非常喜歡泡泡先生，所以聽到全家有泡泡先生設計的時候就馬上衝過來，新品粉紅蜜桃蘋果酷繽沙的杯子真得超可愛，飲料還特別做成粉色漸層，看起來超美，喝起來能吃的到蘋果丁，結合冰沙的嚼口感更棒，蜜桃加上蘋果的味道很香甜，這裡面還有加上煉乳的奶香氣，真的很好喝！」

▲全家第二波泡泡先生集點活動開跑，主打下午茶系列商品，和泡泡先生膩在一起享受午茶時光。

全家第二波泡泡先生集點活動開跑，主打下午茶系列商品，和泡泡先生膩在一起享受午茶時光，神社祈願寫祝福，浪漫約會超加分！想要賞櫻不用特地飛出國，來到全家花漾春櫻祭，有粉嫩神社療癒好拍，還有療癒的泡泡先生陪你渡過櫻舞春天，和情人來杯咖啡，還能夠在祈願貼紙上寫下祝福，可說是讓少女心爆棚的浪漫約會。

泡泡先生集點活動資訊：https://event.family.com.tw/2019_barbapapa/