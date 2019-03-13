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影／鴻騰Belkin旗下Linksys、Wemo登台　三創打造首間智能家居旗艦店

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記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下在香港掛牌的鴻騰精密科技，今天 (13日）舉辦旗下兩大品牌Linksys與Wemo產品上市活動，並在三創打造首家新品牌旗艦店，同時發表Linksys的Mesh Wi-Fi路由器「Velop」，以及首次在亞洲亮相的Wemo智能插座「Wemo Ｍini」。

▲鴻海,鴻騰,Belkin,Linksys,Wemo,三創,郭守正。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻騰旗下兩大品牌,Linksys和Wemo登台。（圖／記者姚惠茹攝）

鴻騰精密科技（Foxconn Interconnect Technology,FIT）在2018年併購Belkins International，旗下共有4個品牌，包括智慧裝置品牌Belkins、智慧連網品牌Linksys、智慧家居品牌Wemo、智慧節水品牌Phyn，並在今天正式宣布其中的兩大品牌Linksys與Wemo正式登台，同時揭幕三創旗艦店。

▲鴻海,鴻騰,Belkin,Linksys,Wemo,三創,郭守正。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Linksys發表的Mesh Wi-Fi路由器「Velop」。（圖／記者姚惠茹攝）

這次Linksys發表的Mesh Wi-Fi路由器「Velop」，具備模組化節點，能夠無縫傳遞WiFi訊號，連結所有家用連網，並採用Linksys Intelligent Mesh技術，以最快路徑連接至家用互網，透過端到端傳輸效能，並根據用戶的WiFi需求自動作出調整，同時自動修復及優化，確保持續為整個家居提供高速、可靠的WiFi連線。

▲鴻海,鴻騰,Belkin,Linksys,Wemo,三創,郭守正。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Wemo發表的智能插座「Wemo Ｍini」。（圖／記者姚惠茹攝）

這次Wemo發表的智能插座「Wemo Ｍini」，則是可以透過手機或平板電腦，遠端控制電子設備及設定開啟關閉時間表，以無線技術控制燈、暖氣、風扇等家電產品，並具備時尚、輕巧的外形，而且產品適用在任何電源插座目不會妨礙其他插座，還可與亞馬遜Alexa、 Apple HomeKit、Google Assitant、Nest、IFTTT等智慧語音助理相容，創造免手持、語音控制的智慧居家環境。

▲鴻海,鴻騰,Belkin,Linksys,Wemo,三創,郭守正。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Belkin International亞太區總經理吳崢。（圖／記者姚惠茹攝）

Belkin International亞太區總經理吳崢表示，台灣現在智慧家居普及率約佔30%，看好正是引進Linksys和Wemo兩大智慧家居品牌的時刻，而且Wi-Fi是智慧家庭的核心，以「Velop」模組化的全涵蓋網路系統，透過節點讓居家WiFi環境全面延伸，再透過Wemo智慧插座「Wemo Ｍini」控制家用電器，便是創造智慧居家環境的入門第一步。

▲鴻海,鴻騰,Belkin,Linksys,Wemo,三創,郭守正。（圖／記者姚惠茹攝）

▲三創生活董事長郭守正。（圖／記者姚惠茹攝）

看好IoT物聯網與智能家居市場，三創生活董事長郭守正不僅到場力挺，並表示三創生活一直以來就致力打造科技零售實體商場，也是國際品牌展現科技應用與銷售的指標性空間，未來也將三樓定位為IoT物聯網與智能家居示範基地。

▲鴻海,鴻騰,Belkin,Linksys,Wemo,三創,郭守正。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Wemo發表的智能插座「Wemo Ｍini」控制家電模擬場景。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海,鴻騰,Belkin,Linksys,Wemo,三創,郭守正。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Linksys發表的Mesh Wi-Fi路由器「Velop」。（圖／記者姚惠茹攝）

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