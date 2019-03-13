21空汙測站拉警報！　「髒空氣北飄」到北部與中部

▲西半部位於背風側，空氣擴散條件不佳。 （示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／台北報導

今（13）日中部、雲嘉南及高屏空品區風速偏弱，髒空氣從南部擴散到中部及北部。據環保署空氣品質監測網，直到上午9時為止，西部及離島金馬共有21個空品測站，AQI空氣品質指標達到橘警以上等級，其中更有5個測站達到全民不健康的紅害等級。

空品監測網站顯示，上午9時達到紅害等級的測站包括崙背、台西、朴子、新港、金門；達到對敏感族群不健康的橘警等級包括觀音、中壢、忠明、西屯、線西、二林、大城、竹山、斗六、麥寮、嘉義、新營、橋頭、大寮、左營及馬祖。

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▲有5個測站達到全民不健康的紅害等級。（圖／翻攝自環保署空氣品質監測網）

環保署表示，14日鋒面通過及東北季風增強，全台擴散條件好轉，但清晨至白天仍受境外污染影響，西半部空氣品質仍多為「普通」等級，晚起鋒面接近，各地可能有局部短暫陣雨，中部以北受降雨洗除作用，空氣品質可望轉好，雲嘉南及高屏降雨較不明顯，仍可能有污染物累積情形。

環保署指出，15日受東北季風影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品擴散條件較差，空氣品質為「橘色提醒」等級。