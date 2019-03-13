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批蔡英文擁陳水扁路線　環時：必要時揍台獨勢力一頓！

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▲▼蔡英文出席印太區域保衛宗教自由公民社會對話開幕 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文日前在國安會議反制一國兩制 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者馬叔安／綜合報導

《環球時報》12日社評指出，總統蔡英文星期一召集舉行國安會議時，拋出反制一國兩制指導綱領，「這意味著台海的和平與穩定很可能再次被台灣的選舉禍害」，也反映出蔡英文和民進黨已將政治資源幾乎耗盡，「只能用又虛幻又危險的招數掙扎求生」，她所做的是「最糟糕的選擇」。

社評表示，今天的兩岸形勢已經與2004年陳水扁任內截然不同，當時大陸經濟總量只是台灣的5倍左右，而現在是台灣的20幾倍，而2003年大陸軍費是台灣的2倍多，如今是台灣的10幾倍，當時台灣還對大陸存在一些競爭優勢，使得台獨勢力尚能找到不少說辭，而今天大陸形成了對台全面壓倒性優勢，這次選舉再像陳水扁那樣拉抬海峽兩岸的對抗，蔡英文所擁有的條件已經差了許多。

社評強調，即使蔡英文通過極端方式勉強贏得連任，她也將徹底毀掉台海局勢，屆時民進黨的施政將以證明「毀掉台海穩定是有道理的且責任在大陸」為軸心，慣性地朝著加劇兩岸對立越走越遠，「那將是整個台灣社會的噩夢。」

▲▼總統蔡英文召開國安會議。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文召開國安會議。（圖／總統府提供）

社評指出，台灣比十幾年前受到大陸力量更加緊密的吸附，台獨勢力因忌憚《反分裂國家法》，在張牙舞爪的同時亦小心翼翼地打擦邊球，不敢直撞底線，民進黨的競選把戲不斷被島內民眾看穿，「它的進一步表演空間幾乎被封死了」。

▲▼陳水扁希望民進黨疼惜林佳龍，因為對方是行政院長的人選之一。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

▲《環時》認為蔡英文擁抱前總統陳水扁的路線。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

社評寫道，大陸反制台獨的工具要比十幾年前多多了，如果蔡英文敢實際做出冒進之舉，「那我們就應該真給台當局和民進黨一點顏色瞧瞧」，這樣的懲戒是不應當有上限的，「必要時揍台獨勢力一頓未嘗不可」，這一輪與蔡英文當局的鬥爭有可能是大陸抑制台灣內部政治力量挑釁《反分裂國家法》的「最後的鬥爭」，「台獨作為有實際攪動力的政治力量，氣數正在耗盡。」

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關鍵字：蔡英文,陳水扁

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