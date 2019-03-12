南部空汙嚴重亮「紅燈」　彭啟明：好天氣不一定有好空氣

▲從崙背空品測站可以看見天空一片灰，能見度相當差。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

受東北風挾帶境外汙染物及臭氧影響，今（12日）西半部擴散條件差，空氣品質變很糟，根據環保署空氣品質監測網截至目前顯示，已有9處達對全民都不健康紅色警示，13處達對敏感族群不健康橘色警示。天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，這幾天受境外、本土汙染物影響，雖然有好天氣但不一定有好空氣。

環署說明，今天全台空氣品質大致為普通至橘色提醒等級，傍晚開始風速減弱，西半部空品區擴散條件轉差，汙染物濃度易升高。雲嘉南以南風速偏弱，汙染物易累積，雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，高屏空品區為「紅色警示」等級，另金門地區因受大陸東南沿海汙染及東北風挾帶境外汙染影響，空氣品質為「橘色提醒」等級。

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▲鄭明典表示，跨過台灣上空的大片密實雲帶消散了，可以看見黑水溝。（圖／翻攝鄭明典臉書）

中央氣象局副局長鄭明典也在臉書發文指出， 過去一段時間，跨過台灣上空的大片密實雲帶消散了，台灣今天很多晴空。海峽的雲散了，澎湖右側顏色較深的蜿蜒海水，可以看見有名的台灣海峽「黑水溝」。不過，彭啟明表示，未來幾天因有一波境外汙染物，再加上本地汙染物，兩者加在一起，空氣品質至少都會達對敏感族群不健康影響，因此有好天氣不見得有好空氣。

目前達對全民都不健康的紅色警示的有9處，包括台南、鳳山、林園、仁武、左營、前金、復興及前鎮。達對敏感族群不健康的13處橘色警示有觀音、馬祖、竹山、斗六、崙背、嘉義、新營、安南、橋頭、大寮、楠梓、琉球及小港。

▲環署呼籲民眾，只要空品測站亮橘燈跟紅燈，出門盡量都要戴口罩。（圖／環保署提供）

環署強調，造成空汙的主要汙染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。

