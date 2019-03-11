環保署PM2.5儀器更新進度龜速！環團要求2個內全部完成

▲ 台北地區霧霾空拍，新店、碧潭空汙嚴重，能見度不高。 （示意圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣健康空氣行動聯盟今（11日）舉行「假數據真空汙，PM2.5數據照妖鏡」記者會，怒轟環保署承諾去年底前全面更新自動監測設備卻跳票，目前進度僅6.6%，只更新5台儀器，立委王育敏要求，2個月內全數更新完畢。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，去年實際上只更新5台PM2.5儀器，包括林園、橋頭、古亭、新營及崙背空品測站，且舊機數值被低估，也再沿用2017年迴歸式，新機數值比同區域其他測站都是增的多、減的少，因此2019年空品監測最黑暗的一年。

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葉光芃說，今年3月2日古亭PM2.5破百淪陷，雲林（斗六）以北只有古亭站換新儀器，只有這站能夠看PM2.5即時值，數字不會做迴歸換算，比較接近真實值，其他舊儀器都低估，只能參考，而過去76個自動測站PM2.5數值都是手動推估，政府自己已不相信，人民還能相信台灣版AQI（空氣品質指數）？

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民說，環署2005年買的儀器一直用到今天，2012年說有經費要買大量儀器，但到去年底只有5個測站更新，現在的儀器仍無法提供即時值，一直顯示延遲數據，這樣危害民眾健康、影響知的權利，監察院應該要調查。

立委王育敏表示，環署去年承諾PM2.5儀器更新，民眾有知道更新的設備提供更真的數據，新數據測出都比較高，會不會政府害怕更新，空氣品質數據可能會比現在更難看，這可能是遲遲不上線的原因，要求2個月內PM2.5儀器全數更新完畢。

▲▼台灣健康空氣行動聯盟舉行「PM2.5數據照妖鏡」記者會。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）

立委徐永明質疑，人民到底要用什麼當作是否可以出門慢跑的依據？難道大家都要目測？這樣政府存在還重要嗎？過去覺得古亭站空汙不會嚴重，卻在今年看到紫爆，顯然新儀器揭發真相。徐永明強調，儀器更新不難，政府心態換才是重要，政府不缺經費卻缺決心。

環署回應，全國目前設有77個自動空氣品質監測站，在長期的努力下，近5年數據完整率超過95%，已達國際水準，儀器自動連續運轉缺值不可免，環署分析PM2.5數據完整率，2017、2018年更都在97%以上，無效數據並無近2年大增。

環署說明，由於PM2.5自動儀器不是標準方法，各種儀器廠牌使用原理不同，容易出現系統性誤差，因此需要以標準方法進行校正，用來趨近標準方法，因此，環署參考美國環署作法建立自動監測與標準方法二者線性關係，用於發布AQI，過程與結果都公開透明，絕無造假美化。