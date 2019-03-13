新豐海水浴場冒火光！廂型車成火球　萬幸無人受傷

▲第八岸巡隊人員執勤時發現後，並協請新豐派出所及新豐消防分隊支援，於5分鐘內迅速成功撲滅火勢。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新豐海水浴場案邊被發現一起火燒車事件，所幸經岸巡人員與消防人員協力合作將火勢撲滅後發現無人受困、傷亡，該起火車輛為失竊汽車，詳細起火原因仍待釐清。

12日深夜於新竹縣新豐海水浴場岸際竄出火光及濃濃黑煙，北部分署第八岸巡隊坡頭安檢人員執勤時發現後，第一時間由坡頭安檢所小隊長率領同仁前往現場，並協請新豐派出所及新豐消防分隊支援，海巡人員抵達現場後發現為一台車輛起火，立即使用滅火器實施滅火，在5分鐘內迅速成功撲滅火勢，所幸及時發現，無人員傷亡，後經派出所查證該車輛為近期失竊車輛，現場持續實施監控、管制，防止火勢復燃，詳細起火原因仍待調查。

海巡署北部分署第八岸巡隊副隊長楊勝松表示，星星之火可以燎原，呼籲民眾要隨時注意防範火災，為保護民眾生命財產安全，若於岸際發現類似情事發生，請撥打海巡署118報案電話，本署必當全力搶救，避免發生憾事。

為推動廉政效能，執行反貪、防貪、肅貪工作，若民眾發現海巡人員有貪瀆情事，可透過海巡署廉政專線0800-286-586檢舉。