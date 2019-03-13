　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

金正恩爽買名車「勞斯萊斯幻影」吸睛！　聯合國：違反制裁要查

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 金正恩喜愛購買名車。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 金正恩與國際領袖會晤時，經常被拍到乘坐名車。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

聯合國小組12日指出，北韓領導人金正恩去年與各國領袖會晤時，乘坐國際制裁令禁止輸往北韓的豪華名車，因此該組織將展開調查。安理會的報告提到，金正恩去年10月7日在平壤與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）見面時，被拍到從一輛勞斯萊斯幻影（Phantom）加長禮車下車。

金正恩在北京、新加坡及平壤會見國際領袖時，媒體捕捉到許多輛沒有懸掛車牌的賓士加長禮車。去年9月的兩韓峰會時，數台凌志LX 570豪奢轎車也被拍到。《韓聯社》指出，上述車輛都在聯合國的制裁清單內，被禁止輸往北韓。

▲▼ 金正恩喜愛購買名車。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 金正恩曾被拍到乘坐勞斯萊斯、賓士以及凌志。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 金正恩喜愛購買名車。（圖／達志影像／美聯社）

勞斯萊斯公司證實，金正恩的車是2012年8月至2017年2月在英國古德伍德（Goodwood）工廠生產的第7代Phantom Extended Wheelbase series II。聯合國小組指出，部份賓士車是透過一名中國商人的指示，從美國加州運往中國大連市。

此外，有關金正恩的凌志車，豐田汽車表示，無法確認那些車輛的識別號碼，「豐田汽車遵守有關北韓的聯合國決議，也無意向北韓出口或製造這些車輛。」

ET快訊
快訊／花蓮外海規模5.2地震　花蓮震度4級
詳細攻略！小資版馬爾地夫4月直飛　芽莊4天3夜1萬8有找
YG正式宣布「和勝利解約」：深刻反省沒管好藝人！
奪命影像曝光！女走北車斑馬線　5秒後遭公車爆頭慘死

關鍵字：金正恩,勞斯萊斯,聯合國,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國2020年度預算創新高！　川普追加86億「就是要蓋圍牆」

拚全美第10州！紐澤西娛樂大麻合法化草案出爐　議員：如同解除禁酒令

車子「自動」滑進溪裡釀2死！　粗心母購物後發現…「小孩消失了」

網紅黃小玫進攻阪神甲子園！全場一播歌「台灣人狂起雞皮」熱烈嗨爆

再8天就畢業！日2小六女童遭「長期霸凌」攜手跳15層高樓輕生亡

「別讓妳那毀容老爸來婚禮」！　她怒斬4年情甩掉渣男友

觸感軟還會震動！日公司創「塑膠胸部」　爸爸只要「掛身上」就能哺乳

「裸體版蒙娜麗莎」真實身分曝光　原來是達文西英俊「男學徒」

金正恩爽買名車「勞斯萊斯幻影」吸睛！　聯合國：違反制裁要查

歐盟、阿聯下令停飛波音737 MAX 8　美國5萬名空服員不想飛

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

楊超越「徒手抓雞」帥炸　膝蓋劈柴比男生會生火！

鄭俊英回韓接受調查！ 保安暴力推走記者現場混亂

勝利老司機群組爆「有大咖女星私密片」　鄭俊英神隱13hrs「經紀公司出面道歉」

脫口秀談18禁！從小「學性」易沉迷？　考試+實務課...教好教滿人類會滅亡

美國2020年度預算創新高！　川普追加86億「就是要蓋圍牆」

拚全美第10州！紐澤西娛樂大麻合法化草案出爐　議員：如同解除禁酒令

車子「自動」滑進溪裡釀2死！　粗心母購物後發現…「小孩消失了」

網紅黃小玫進攻阪神甲子園！全場一播歌「台灣人狂起雞皮」熱烈嗨爆

再8天就畢業！日2小六女童遭「長期霸凌」攜手跳15層高樓輕生亡

「別讓妳那毀容老爸來婚禮」！　她怒斬4年情甩掉渣男友

觸感軟還會震動！日公司創「塑膠胸部」　爸爸只要「掛身上」就能哺乳

「裸體版蒙娜麗莎」真實身分曝光　原來是達文西英俊「男學徒」

金正恩爽買名車「勞斯萊斯幻影」吸睛！　聯合國：違反制裁要查

歐盟、阿聯下令停飛波音737 MAX 8　美國5萬名空服員不想飛

林光宇砍護理師7刀只判1年　成醫開刀房兇殺案判決理由出爐

蔡英文若來台中不配合交管？　盧秀燕幕僚：只是比喻

「比利時愛馬仕」把包包提把變手環　價格飆破19萬

上班族注意了！一天喝「8杯水」剛剛好　茶、咖啡無法取代

快訊／感情糾紛想不開　20歲女「爬到3樓」在媽媽面前一躍而下

首次約會就牽手！甜美妹「錢我出吧」處男心狂跳　女網揭暗黑SOP：要當爸了

掀開蟎蟲狂蠕動！她針眼半年好不了　問題竟在「假睫毛」

快訊／Selina高齡愛狗Pinky離世！　「在媽媽懷裡走的」

輝達砸69億美元併購以色列廠邁倫　強攻資料中心

Skype網頁版新增HD通話功能　只有Chrome、Edge用戶享受得到

國際熱門新聞

遊瓜地馬拉失蹤　她赤裸亡疑遭性..

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝..

她吞男友體液…「狂嘔呼吸困難」..

住垃圾屋蟑螂亂竄　童哭喊求救

網瘋傳神隱少女原型　地主崩潰：..

姊弟坐摩天輪　飛機下秒衝撞包廂

孕婦喝酒開趴　途中生產...竟..

降落後打給你　衣航最後簡訊揪心

飛豹飛行員閃過學校　墜機殉職

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫..

17歲少女整張臉皮全被剝下半裸..

女學生欠租落跑　房東見房崩潰

時空旅人神秘拍肩　他躲過死神召..

22歲辣模擁「超黑一字眉」當特..

更多熱門

相關新聞

日公司創「塑膠胸部」　讓爸爸也能哺乳

媽媽在餵奶時，嬰兒通常會用雙手觸摸媽媽乳房，以得到舒緩並平靜下來入睡，而日本科技公司「Dentsu」則是相中了這個舉動，設計了一款「塑膠胸部」，以供爸爸們使用，不僅能夠減輕媽媽的負擔，同時也能更快的拉進父子間的關係。據悉，這個「塑膠胸部」的形狀像一對真正的乳房，雖然是用塑膠製成但是有類似於人類皮膚的觸感，裡頭還設有一個裝滿牛奶的罐子，並且在哺乳時會輕微震動。

安倍晉三轉小英貼文　中文感謝台灣

海參吊飾「泡水復活」變身備用糧

UN指台人是製運毒要角　警：毒品非來自台灣

UN21人遇衣航空難　總部降半旗悼

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感嘆

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

快訊／迪士尼、福斯3月20日合併

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

即／血濺忠孝西路！台北女過馬路慘遭爆頭

男友拉她進誇誇群　3分鐘捧上天堂超羞恥

鄭俊英被狠狠追打！攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳

想知道別的女人風韻！劉至翰結2次婚都爆有小三

爸爸行李箱塞保險套　她深夜秒懂

善美：一直被女前輩警告小心勝利

更多

最夯影音

更多

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面