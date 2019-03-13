顏清標帥兒甜擁正妹老婆！喜帖曝光「暗藏玄機」　補辦喜宴衝百桌

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鎮瀾宮董事長顏清標二兒子顏仁賢2018年跟曾經遊法失聯的正妹黃子涵登記結婚，隨後育有一男一女。如今1年多過去了，兩人近日決定在本週日（17日）補請婚宴，地點選在台中市朝富路的林酒店。值得一提的是，這次喜帖掛名暗藏玄機，間接破除兩房不合傳言。

顏家為了補辦婚宴，早在1個多月前就四處張羅，原定席開60桌。但消息曝光後，顏清標服務處電話接不停，至今可能上看百桌。根據《蘋果日報》報導，永豐棧老闆何豐棧因為與顏清標交情深厚，起初一度主動承接，但無奈場地至多只能擺50桌，最後只好把機會拱手讓給林酒店。

▲黃子涵和哥哥黃政哲的合照（左）。（圖／翻攝黃子涵臉書）

▲喜帖上，大房與二房同時掛名。（圖／翻攝自中天新聞）

據了解，顏清標有4子1女，大房黃美貴生下長子顏寬恒，二房侯麗娟則生下次子顏仁賢、三子顏宏全、四女顏莉敏及么兒顏嘉儀。其中，顏清標特別重視家庭和睦，從這次喜宴請帖大房、二房同時掛名，不難看出他對內調適得宜，而且兩房及子女相處融洽。

2015年1月21日，黃子涵和友人到法國看展，原定同月27日從戴高樂機場飛往大陸上海，但後來改為26日離開，卻沒搭機也無出境紀錄，意外失聯，讓哥哥黃政哲著急透過駐法代表處報案。後來證實，黃子涵身體不適，被法國海關人員攔下送醫，但人平安無事。

▲▼美艷動人的黃子涵和顏仁賢結婚，現在是兩個孩子的媽。（圖／東森新聞）

巧合的是，顏家第一時間也急著聯繫駐法代表處找人，還傳出黃子涵是顏仁賢的前女友，但被顏家否認，沒想到現在成了顏家媳婦。

據了解，顏仁賢濃眉大眼、外型俊俏、身材瘦高，在台中開高級鐵板燒餐廳，2016年砸3000萬元遷移新店，不僅成了人夫還當爸爸，可說是愛情事業兩得意。不過當初他和黃子涵只有登記結婚，如今2人決定在3月17日補請婚宴，引發外界關注。

▼長子顏寬恒妻子陳麗凌也是高顏值，曾上街幫丈夫拉票。（圖／顏寬恒競選總部，下同）

▼三子顏宏全和正妹妻子陳育婷2013年公證結婚。（圖／翻攝顏宏全臉書）