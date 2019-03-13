　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

顏清標帥兒甜擁正妹老婆！喜帖曝光「暗藏玄機」　補辦喜宴衝百桌

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

地方中心／綜合報導

鎮瀾宮董事長顏清標二兒子顏仁賢2018年跟曾經遊法失聯的正妹黃子涵登記結婚，隨後育有一男一女。如今1年多過去了，兩人近日決定在本週日（17日）補請婚宴，地點選在台中市朝富路的林酒店。值得一提的是，這次喜帖掛名暗藏玄機，間接破除兩房不合傳言。

顏家為了補辦婚宴，早在1個多月前就四處張羅，原定席開60桌。但消息曝光後，顏清標服務處電話接不停，至今可能上看百桌。根據《蘋果日報》報導，永豐棧老闆何豐棧因為與顏清標交情深厚，起初一度主動承接，但無奈場地至多只能擺50桌，最後只好把機會拱手讓給林酒店。

黃子涵和顏清標二兒子顏仁賢結婚。左圖右為黃的哥哥黃政哲。（圖／翻攝黃子涵臉書）

▲黃子涵和哥哥黃政哲的合照（左）。（圖／翻攝黃子涵臉書）

▲▼顏清標帥兒甜擁正妹老婆！喜帖曝光「暗藏玄機」　補辦喜宴衝百桌。（圖／翻攝自中天新聞）

▲喜帖上，大房與二房同時掛名。（圖／翻攝自中天新聞）

據了解，顏清標有4子1女，大房黃美貴生下長子顏寬恒，二房侯麗娟則生下次子顏仁賢、三子顏宏全、四女顏莉敏及么兒顏嘉儀。其中，顏清標特別重視家庭和睦，從這次喜宴請帖大房、二房同時掛名，不難看出他對內調適得宜，而且兩房及子女相處融洽。

2015年1月21日，黃子涵和友人到法國看展，原定同月27日從戴高樂機場飛往大陸上海，但後來改為26日離開，卻沒搭機也無出境紀錄，意外失聯，讓哥哥黃政哲著急透過駐法代表處報案。後來證實，黃子涵身體不適，被法國海關人員攔下送醫，但人平安無事。

▲▼美艷動人的黃子涵和顏仁賢結婚，現在是兩個孩子的媽。（圖／東森新聞）

▲▼美艷動人的黃子涵和顏仁賢結婚，現在是兩個孩子的媽。（圖／東森新聞）

▲▼美艷動人的黃子涵和顏仁賢結婚，現在是兩個孩子的媽。（圖／東森新聞）

巧合的是，顏家第一時間也急著聯繫駐法代表處找人，還傳出黃子涵是顏仁賢的前女友，但被顏家否認，沒想到現在成了顏家媳婦。

據了解，顏仁賢濃眉大眼、外型俊俏、身材瘦高，在台中開高級鐵板燒餐廳，2016年砸3000萬元遷移新店，不僅成了人夫還當爸爸，可說是愛情事業兩得意。不過當初他和黃子涵只有登記結婚，如今2人決定在3月17日補請婚宴，引發外界關注。

▼長子顏寬恒妻子陳麗凌也是高顏值，曾上街幫丈夫拉票。（圖／顏寬恒競選總部，下同）

顏寬恒的妻子陳麗凌雖然受傷仍站路口為老公助選。(圖／顏寬恒競選總部提供)

顏寬恒的妻子陳麗凌雖然受傷仍站路口為老公助選。(圖／顏寬恒競選總部提供)

▼三子顏宏全和正妹妻子陳育婷2013年公證結婚。（圖／翻攝顏宏全臉書）

顏清標三子娶妻　臉書曬嬌妻照放閃「覺得很有成就感」（圖／翻攝自顏宏全臉書）

顏清標三子娶妻　臉書曬嬌妻照放閃「覺得很有成就感」（圖／翻攝自顏宏全臉書）

顏清標三子娶妻　臉書曬嬌妻照放閃「覺得很有成就感」（圖／翻攝自顏宏全臉書）

ET快訊
全新Mazda 3首度現身台灣！ 4月重磅出擊
救護車國道急送「病危童」被擋路！沒品駕駛遭火速吊照
快訊／台北公車右轉輾過！女過馬路遭爆頭　慘死忠孝西路
黏TT星座男Top 3「離開妳無法呼吸」　你男友超Sweet

關鍵字：喜宴,顏清標,顏仁賢,黃子涵

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

顏清標帥兒甜擁正妹老婆！喜帖曝光「暗藏玄機」　補辦喜宴衝百桌

右撇子被迫用左槍套　宜蘭縣警局惹非議

陳筱諭山城掃街老農力挺　痛批民進黨選前卸責操弄

一手放毒一手解毒　郭國文戳破兩面手法

馬紹爾群島超市賣桃園蔬果　首批農特產9公噸外銷

農委會農舍「臨側臨路」當地鼠　宜蘭綠營喊撤換陳吉仲

桃園鐵路地下化　鄭文燦：中原大學發展看好

郭國文新市拜票　賴清德力讚郭是基層好伙伴

秀姑巒溪河口守門員　Cepo’水守隊獲特色級水環境巡守隊殊榮

嘉義縣消防局第二大隊水上分隊防火宣導　近千人參加

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

楊超越「徒手抓雞」帥炸　膝蓋劈柴比男生會生火！

鄭俊英回韓接受調查！ 保安暴力推走記者現場混亂

脫口秀談18禁！從小「學性」易沉迷？　考試+實務課...教好教滿人類會滅亡

勝利老司機群組爆「有大咖女星私密片」　鄭俊英神隱13hrs「經紀公司出面道歉」

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

顏清標帥兒甜擁正妹老婆！喜帖曝光「暗藏玄機」　補辦喜宴衝百桌

右撇子被迫用左槍套　宜蘭縣警局惹非議

陳筱諭山城掃街老農力挺　痛批民進黨選前卸責操弄

一手放毒一手解毒　郭國文戳破兩面手法

馬紹爾群島超市賣桃園蔬果　首批農特產9公噸外銷

農委會農舍「臨側臨路」當地鼠　宜蘭綠營喊撤換陳吉仲

桃園鐵路地下化　鄭文燦：中原大學發展看好

郭國文新市拜票　賴清德力讚郭是基層好伙伴

秀姑巒溪河口守門員　Cepo’水守隊獲特色級水環境巡守隊殊榮

嘉義縣消防局第二大隊水上分隊防火宣導　近千人參加

台灣防空識別區為何「東南方缺一角」　補起來「美軍會很不方便」

JJ搶票題目「張書豪」猜1歌名！　網狂刷《江南》全錯…本人驚笑：我都不知道

「老師是韓粉！」爆上課辱民進黨　中壢高中學生被逼喊：5000洞之菊

打回13℃濕冷冬！鋒面＋冷空氣「連2波雨襲」又來了　全台熱點出爐

重新體驗克蘇魯的恐懼！恐怖遊戲《沉没之都》6月底上市

嚴德發：面對中共和戰兩手策略　我建軍備戰需持續強化

四川小貨車載滿150豬　9頭確診染非洲豬瘟全撲殺

音樂會遲到被砲歪羞辱國民！高雄人氣炸「想花媽」　韓國瑜嘆還原真相

整張臉皮全被剝下　菲律賓17歲長髮少女半裸慘死

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

「我想開了」29歲醫師商場6樓助跑跳樓…頭顱破裂墜死　警找到原因了

地方熱門新聞

顏清標帥兒擁正妹老婆　喜帖曝光..

農舍臨側臨路規定　宜蘭綠營反彈

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

陳筱諭掃街老農力挺　痛批民進黨..

右撇子被迫用左槍套　宜蘭縣警局..

南投縣政府提出遷往中興新村　原..

陳麗凌輔選有功　顏清標3媳超美

顏清標當阿祖！長孫女19歲已訂..

草草戲劇節嘉義最大民間藝術節

桃園首批新鮮蔬果外銷馬紹爾群島

千名「房衫軍」　市府怒嗆黃偉哲..

警監環聯合取締重機車　守護用路..

桃園鐵路地下化　中原大學發展看..

中藥入茶飲　輕鬆治便祕

更多熱門

相關新聞

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週日補請

鎮瀾宮董事長顏清標二兒子顏仁賢，2018年初跟曾經遊法國失聯的正妹黃子涵結婚，並育有一男一女。1年過去了，他們2人終於要補請婚宴，時間就在本週日、3月17日，地點在台中高檔飯店。

台中海口人婚宴！「1人1瓣烏魚子」上桌

神器剪刀捅愛車！女車主怒：敢在顏清標門口造次

顏清標不能站　媽祖「令符一貼」跑得像飛

1人1桶杜老爺！喜宴驚見超豪華火鍋

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 金門防疫戰 王令麟 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

快訊／迪士尼、福斯3月20日合併

即／血濺忠孝西路！台北女過馬路慘遭爆頭

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

善美：一直被女前輩警告小心勝利

爸爸行李箱塞保險套　她深夜秒懂

被嫌沒出息！9年後他曝光月薪　前女友哭了

即／中和一家5人被圍毆　全送醫

普悠瑪最新行政調查報告曝！林佳龍怒了

鄭俊英淫片群傳「有當紅女偶像」

0元來台環島！版畫家遭爆「吃定台灣人」

遊瓜地馬拉失蹤　她赤裸亡疑遭性侵

姜丹尼爾是導火線？網紅點破：勝利是擋箭牌

更多

最夯影音

更多

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面