嚴德發：面對中共和戰兩手策略　我建軍備戰需持續強化

軍聞社／記者林澤廷報導

為提高國軍人員保密安全警覺，國防部12日舉辦保密安全講習，藉由經驗分享與案例授課的方式，凝聚保防、保密共識，部長嚴德發也期許與會人員建立保防安全警覺，體認保密對國防安全的重要性，善盡軍人保國衛民、守護家園職責。

下午的講習，於博愛營區舉行，國防部長嚴德發主持會議時表示，國軍就是保衛國家安全最重要的守護者，在同仁從事國防事務工作時，「保密警覺是最重要，保密保防安全是我們基本功」，希望參與講習人員，回到單位後要擴大宣導宣教層面，提升單位保密安全觀念。

嚴部長認為，身為國軍團隊的一份子，每個人要與有榮焉，軍人的核心價值就是「忠於國家、忠於人民、忠於團隊」，守護家園、守護國防安全更是國軍的職責；所以，不管是政府機制或民間機構，國軍應該是保密工作做得最好的一個團體；倘若國軍在這方面有疏漏，是最不應該，也不能被原諒的。因此，不該傳述、不該告知的，身為國軍人員絕對不能做，必須隨時養成知法守法、保密防諜的習性。

面對中共和戰兩手策略，嚴部長指出，我們建軍備戰要持續強化，「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」，各單位必須一級輔導一級，一級督導一級，將安全防範機制建立起來，層層綿密控管，並且不斷精進戰備整備任務，提升可恃戰力，共同捍衛國軍形象及榮譽。

嚴部長強調，處於現在民主社會，國軍要強化與媒體互動的方式，善用輿論的力量，支持國軍，爭取國人的認同；此外，近來假訊息充斥，如何快速查證、即時回應及追查溯源，是各單位必須重視的課題。

嚴部長並提醒大家，辦理講習目的是希望能鞭策及提醒，最重要的還是執行者，每個單位、每位官兵恪遵法令規章，結合講習要求，化為實際行動，將保密安全工作做到滴水不漏，鞏固國防安全，爭取全民對國防事務的支持。

本次講習亦安排國防部法律事務司及政戰局保防安全處、軍事新聞處進行授課及經驗分享，並於會後進行綜合座談，提升與會人員對保密安全事務的具體了解與正確認知。