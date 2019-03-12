明眼人突成視盲人　空大生林漢哲黑暗中覓尋知識的光

▲沈中元主任（左）肯定空大視盲生林漢哲，展現強烈學習企圖心。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

「在黑暗中不放棄學習，用心覓尋知識的光…」因工作壓力加上長年用眼過度，中小企業家林漢哲於年過半百之際，雙眼近盲！由明眼人突成為視盲人，走過悲傷的林漢哲選擇「勇敢面對」，就讀空大桃園學習中心「第一屆新聞傳播學分專班」、選修健康管理、運動休閒、法律等相關課程，展現強烈學習企圖心，期豐富人生。

林漢哲說，由於凡事講求完美的個性，年輕時仗著自己的好體力，對事業的投入，不但親力親為也給自己許多的壓力，加上長年使用電腦過度，約莫在7、8年前，視力突然惡化到近盲！發生之初，他不斷尋求醫師救治，也不斷求神拜佛希望視力好轉，然醫生告訴他：無法救回視力的那一刻，林漢哲說頓然發現視力保健的重要，卻已太遲了！

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▲▼林漢哲參加馬拉松賽事。（圖／林漢哲提供）

由明眼人突成為視盲人！林漢哲坦言內心飽受強大打擊，發生之初有10個月，苦悶在家中足不出戶，幸有家人的愛與關懷，讓林漢哲選擇勇敢面對，在因緣際會下，一次從台北到平鎮參加新楊平社區大學課程，受到任教於空大桃園學習中心老師廖建智鼓勵，開始就讀空大新聞傳播專班，也選修健康管理、運動休閒、法律等相關課程，期在現今數位年代，運用自媒體及新媒體增強個人的行銷能力，並善用法律的知識下，為自己的健康管理做好相關權益的保障。

除了熱衷學習，林漢哲也喜愛慢跑，多次參與運動賽事，皆拿下佳績。昔日台北中心主任沈中元說，一回看到從台北搭車到位於中壢家商的桃園學習中心面授上課的林漢哲，他不由自主的向漢哲說，「辛苦了！」漢哲大聲回稱「一點也不辛苦，每次來上課都很開心。」沈中元說，林漢哲展現強烈的學習企圖心，讓他在黑暗中，找到知識的光…