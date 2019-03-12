新任新北警局長遭爆開公務車載女兒　陳檡文致歉：會更謹慎

▲新北市警察局長陳檡文（右一）才剛上任，就被爆料公器私用，特權簽單不付帳，他出面澄清有結清帳款並公開致歉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市剛上任的警察局局長陳檡文，傳出他任職航警局期間公器私用，開公務車，載女兒遊車河、到友人SPA店按摩簽單消費，離轄沒有通報；對此新北市警局公關室表示，「陳局長確有利用中午休息時間，順路載送久未碰面女兒，事後也結清帳單，對此招致爭議部分，在此致歉，爾後將更謹慎。」

11日上午9時，在新北市長侯友宜親自主持下，舉行新舊警察局長交接儀式， 由原任航警局局長陳檡文接任；今天就傳出陳局長再任職航警局時公器私用，由司機開公務車接從日本返國的女兒遊車河，甚至到台北市的SPA店按摩未付帳簽單消費。

▼新北市警察局長陳檡文（舉手宣誓者）才剛上任，就被爆料公器私用，特權簽單不付帳，他出面澄清有結清帳款並公開致歉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

根據高階警政首長離轄規定，必須要通報，陳局長更無按規定執行；據了解，在任職航警局長時，與同仁相處並不和諧，大多敢怒不敢言，是否因此遭人狹怨報復，陳檡文局長表示，在釐清事情始末後，會統一對外發言澄清。

新北市警察局公關室陳保緒主任表示，當時陳局長女兒自國外返台，利用中午休息時間，順路接送至友人店家，選購結束後，即返回上班。僅購買日常用品，並無做SPA，簽單部分，款項早已結清，爆料事項實屬不實；再者當天是到台北市航警局督勤，並無離轄通報必要，對此招致爭議部分，陳局長深感抱歉，爾後將更謹慎，另對爆料內容感到遺憾。