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俄護衛艦裝備「菲林」致盲作戰系統　無殺傷力但能使敵人產生幻覺

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▲▼菲林致盲作戰系統。（圖／翻攝自網路）

▲菲林致盲作戰系統。（圖／翻攝自網路）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯海軍已為新型22350級護衛艦裝備名為「菲林」（5P-42）的致盲作戰系統，該系統通過發出的快速強光脈衝能使敵方迷失方向，還會讓部分受眾產生幻覺。根據「積分」試驗廠（隸屬俄羅斯技術國家集團公司）的質量總監扎羅夫說法，菲林系統能在兩公里外「令敵方失明」，使其無法對船隻瞄準射擊。

扎羅夫說，外國所有類似系統「都是以激光為基礎的輻射器」，這種武器「實際上會超壞眼睛」，但菲林系統不會，只會讓射擊效率降低到原來的1/5至1/3，目前在國際上並無同類產品。根據外媒報導，菲林系統已經開始向海軍供應，目前處於工廠測試階段的第二艘22350型護衛艦「卡薩托諾夫海軍元帥號」（Admiral Kasatonov）已經裝備兩套這種系統。

報導提到，研製人員為菲林系統確定輻射通量水平，使其不會造成人體視力的致命變化，同時又能降低視覺功能；根據志願受試者的說法，該系統令人出現噁心和空間定向障礙，以致無法進行射擊。報導還稱，菲林系統可以抑制包括紅外線雷射測距儀、夜視鏡和反坦克飛彈發射器等軍用電子設備，射程可達5公里，效能十分強大。

▼22350型護衛艦。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

▲▼22350型護衛艦,「戈爾什科夫級」(Admiral Gorshkov, 舷號417)。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

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關鍵字：菲林致盲作戰系統,光學干涉站,5P-42,22350級護衛艦,卡薩托諾夫海軍元帥號,積分試驗廠,國際軍武,軍武

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