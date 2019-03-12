陸未來探月計畫曝光　嫦娥八號將實驗在月面「3D列印蓋房子」

▲嫦娥五號探測器模型。（圖／翻攝自新華社，下同）

大陸中心／綜合報導

全國政協委員、探月工程總設計師吳偉仁透露，未來十年左右，月球南極將出現中國主導、多國參與的月球科研站，中國人的足跡將踏上月球，國家也將邁入世界航天強國前列。吳偉仁沒有具體說明如何建設月球科研站，但在國新辦此前舉行的嫦娥四號任務新聞發布會上，似乎可以嗅出端倪。

全國政協十三屆二次會議第三次全體會議10日下午在人民大會堂舉行，吳偉仁在會上表示，探月工程研制隊伍敢於創新，實現多個國際首次，包括首次獲得7公尺分辨率全月立體圖，已經保持8年的世界紀錄；首次在地月拉格朗日L2點進行長期探測；首次獲得月表下200公尺左右的地質剖面圖等。他還說，隨著今年嫦娥五號從月球採樣返回、明年發射第一個火星探測器等標誌性工程的實施，中國將躋身世界航天強國；未來十年左右，月球南極將出現中國主導、多國參與的月球科研站，中國人的足跡將踏上月球。

▼嫦娥四號月球車外觀設計構型。

有關如何建設月球科研站，國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳艶華在國新辦此前的嫦娥四號任務新聞發布會上提到，經過國內專家論證，基本明確嫦娥五號採樣返回後還有3次任務，包括嫦娥六號在月球南極進行採樣返回、嫦娥七號進行一次綜合探測、嫦娥八號進行部分關鍵技術的月面試驗。

根據吳艶華的說法，嫦娥六號採樣返回的地點是月背或正面「要視嫦娥五號的採樣情況而定」；嫦娥七號將對月球的地形地貌、物質成分、空間環境進行一次綜合探測；嫦娥八號除了繼續進行科學探測試驗，還要進行部分關鍵技術的月面試驗，例如能否利用3D列印技術在月壤上蓋房子，這些試驗將為各國未來共建月球科研基地進行前期探索。

▼嫦娥四號著陸點命名「天河基地」。（左圖／CFP，右圖／翻攝自微博）